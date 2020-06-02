  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kaplıca tesislerine dezenfekte

1 Haziran tarihi itibarıyla başlayan normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmete giren kaplıca tesislerinde Havza Belediyesi tarafında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:03:31 -
Kaplıca tesislerine dezenfekte

1 Haziran tarihi itibarıyla başlayan normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmete giren kaplıca tesislerinde Havza Belediyesi tarafında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.


Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt’un koordinesinde devam edilen çalışmalarda işletmecilere İçişleri Bakanlığının konu ile ilgili genelgesi tebliğ edilerek, genel hijyen ve korona virüs tedbirlerine uymaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışmalarında ekipler tarafından kaplıcaların içleri, ortak kullanım alanları ve çevrelerinde dezenfeksiyon yapıldı.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Pandemi ile mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan kaplıcalarımız yeniden faaliyetlerine başlıyorlar. İşletmecilerimize gerekli tedbirleri almaları konularında uyarılarımızı yaptık. Bundan sonraki süreçte de bu işletmelerimiz sık sık denetlenecek. Bazı işletmelerimiz şu an vatandaşlara kurallar dahilinde hizmet veriyor. Kaplıcaya gelecek vatandaşlarımızın da kurallara uymaları hayati önem taşımakta. İnşallah alınan ve uygulanan tedbirler ile normalleşme sürecini hızlı bir şekilde tamamlayacağız” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı