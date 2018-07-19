KAPLAN MT 2019'da seri üretime geçecek

FNSS-PT Pindad tarafından ortak geliştirilen KAPLAN MT’nin gelişmiş balistik ve mayın koruma sistemlerine sahip tasarım mimarisi, aynı zamanda piyade birlikleri için yakın ateş desteği sağlayan mühimmattan tanksavar mühimmata kadar uzanan geniş bir ateş gücü çeşitliliğinin kullanılmasına imkân tanıyor.

KAPLAN MT’nin hassas doğrudan ateş kabiliyeti, araca üstün taktik ve stratejik hareket kabiliyeti ile beraber ihtiyaç duyulan vurucu gücü de sağlar. Aracın arkasına yerleştirilmiş güç grubu ise, gelişmiş elektronik kontrollü sistemler ile seferi manevralar sırasında araca hareket özgürlüğü sağlayan çift pinli raylı süspansiyon sistemi ile birleştirilmiş.

Araca yeterli güç sağlayan yeni nesil motoru, otomatik elektronik kontrollü şanzıman sistemiyle birlikte ve ayarlanabilir koruma sistemine bağlı olarak asgari 20 Bg/ton düzeyinde güç-ağırlık oranı sağlıyor.



Gelişmiş hareket kabiliyetini çift pinli paletleri ve burulma çubukları üzerine kurulu 6 tekerlekli anti-şok süspansiyon sisteminden alan KAPLAN MT, özellikle ana muharebe tanklarının girmekte zorlanacağı dağlık, yüksek engebeli zor arazi koşullarında ve düşük taşıma kabiliyetine sahip köprülerin bulunduğu yollarda dahi, hem araziye uyum hem de üstün sürüş kontrol özelliklerini bünyesinde başarıyla buluş- turabilen bir araçtır. Araç geniş bir yükseklik ve nem aralığı dahilinde ve -32°C ila +55°C sıcaklık seviyesi arasında tam kapasite ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Aracın güç grubu ise yüksek kapasite soğutma ünitesi ve yakıt tankları ile donatılmıştır. Aracın soğutma ünitesinin akıllı bir yazılım tarafından soğutulması optimum tork verimi ve yakıt tasarrufu sağlarken, araçta bulunan iki ayrı yakıt deposu asgari 450 kilometrelik operasyon menzili sunar. Yedek güç ünitesi ise batarya sistemini şarj ederek araçtaki kulenin aracın motoru çalışır durumda olmadığı zamanlarda kullanılmasını sağlar. Aracın gelişmiş batarya izleme sistemi de optimum güç yönetimi ve sessiz gözetleme yeteneklerini sunacak şekilde donatıldı.





KAPLAN MT ayrıca yüksek basınçlı 105 mm Cockerill topu entegre edilmiş ve gelişmiş bir otomatik doldurucuya sahip CMI Cockerill® 3105 kulesine sahiptir. Bu kule sayesinde KAPLAN MT, düşük ağırlığına rağmen yüksek vuruş kabiliyetine sahiptir. Bu sistem, geniş bir operasyonel kabiliyet yelpazesi sunacak şekilde tasarlandı.

Aracın iç kısmı, mürettebatın ergonomisi ve taktiksel koşulların yanı sıra sürüş, silahın ateşlenmesi ve mühimmatın yüklenip çıkarılması gibi muharebe sırasında karşılaşılan şartlar dikkatlice göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Sürücü koltuğunun özel tasarımı, kullanıcın yeterli bir görüş alanına sahip olmasını ve kabin içerisindeki tüm ekipmanlara ulaşabilmesini sağlar.





KAPLAN MT; araç komutanına taktiksel farkındalık sağlayan muharebe alanı yönetim sistemi ve lazer ikaz sistemleriyle desteklenen, üstün ateş gücüne sahip ve en son teknolojilerle donatılmış modern bir platformdur. Kendi sınıfında en üst düzeyde mayın ve balistik korumaya sahip olan KAPLAN MT sistemi, muharebe alanındaki tehditlere karşı çok kısa sürede yeterli ateş gücü ile hızlı yanıt verme imkânı tanıyarak, muharebe alanında üstün beka ve hareket kabiliyeti sağlamakta.



Teknik Özellikler



