Kapkaça uğradığını söyleyen gelin parayı düşürmüş

Adana’da PTT’den para çektikten sonra kapkaça uğradığını söyleyerek, polisi arayan kadının parayı düşürdüğü korkup paniğe kapılarak kapkaça uğradığı para bulununca ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Mayıs Perşembe günü merkez Yüreğir ilçesi, Atakent Mahallesinde meydana gelen olayda, Z.G.’ye oğlu yurtdışından PTT aracılığıyla bin 400 lira para gönderdi. Z.G. yaşlı olduğu için parayı gelini K.G.’nin çekmesini istedi. K.G. ise çocuğuyla birlikte PTT’ye gidip bin 400 lirayı çekmiş ve sonra para kaybolmuştu. K.G. 155 polis imdatı aramış ve kapkaça uğradığını söylemişti. Olaydan sonra PTT yakınında bin 400 lira para bulan bir kişi parayı PTT’den çıkan birinin düşürmüş olabileceğini düşünerek parayı PTT’ye teslim etti. PTT görevlileri de K.G.’nin para kaybettiğinden haberdar olduğu için onu arayarak müjdeli haberi verdi. Paranın bulunmasıyla K.G.’nin kapkaça uğramadığı ve kayınvalidesini de dolandırmadığı ortaya çıktı.

K.G.’nin PTT’den parayı çektikten sonra düşürdüğü bu nedenle de korku ve paniğe kapılıp polisi arayarak kapkaça uğradığını söylediği öğrenildi. Bu olayların basına yansıması üzerine de kayınvalide Z.G. gelininin parayı düşürdüğünü bu nedenle korkup kapkaça uğradığını söylediği belirterek, "İnsanlık hali olabilir. Her insanın başına bu tür bir olay gelebilir. Para helal paraymış bulundu ve görevliler getirdi. Para bulunmasa bile gelinimden kıymetli değildi" dedi.