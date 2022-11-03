Kapitalizm ile Komünizm'in sömürü kardeşliği: Çin'deki iPhone fabrikası cezaevi gibi

Çin yetkilileri ülkede hala yürürlükte olan sıkı koronavirüs önlemleri kapsamında, dünyanın en büyük iPhone fabrikasının bulunduğu Zengju kentinin bir bölgesinde kapatma kararı aldı. Dün başlayan kapatma önlemleri yedi gün sürecek.

Dünyanın en büyük iPhone fabrikası olan Foxconn’un da bu bölgede olması nedeniyle yeni iPhone 14 cep telefonlarının üretimi aksayabilir. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in koronavirüs konusunda izlediği sıfır tolerans politikası halkı ve işletmeleri zorluyor. Çin’in sosyal medya platformu WeChat’te yayınlanan bir resmi duyuruya göre, kapatma nedeniyle kamu taşımacılığı da durduruldu ve insanlara evden çalışmaları tavsiye edildi. Henan eyaletinin başkenti olan Zengju’da 10 milyon kişi yaşıyor. Kentte geçen Cumartesi gününe kadar olan bir hafta içinde, yerel olarak bulaştığı tespit edilen toplam 167 Kovid vakası görüldüğü, bir hafta önce bu sayının 97 olduğu açıklandı.

Kapatma önlemleri, yeni iPhone modeli 14’ü yakında piyasaya süren Apple açısından tam da en yoğun alışveriş dönemleri olan Noel ve Çin Yeni Yılı (22 Ocak) öncesindeki kritik bir döneme rastlıyor. Apple’ın yeni telefonlarının çoğunun üretildiği Foxconn’un Zengju fabrikasında 200 bin işçi çalışıyor ve ara ara ilan edilen kapatma dönemlerinde fabrika yatakhanelerinde kalan işçilerin dışarıya çıkışlarına izin verilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda Çin sosyal medyasında Foxconn işçilerinin fabrikadan kaçtıkları ve otobüslerde kontrole yakalanmamak için şehre yürüyerek gidip geldiklerini gösterdiği öne sürülen video paylaşımları yer almıştı. İşçiler dışarıya sızan ifadelerinde, fabrikayı çevreleyen alanın da günlerce tamamen kapatıldığını ve Kovid pozitif çıkan işçilerin karantinaya alınarak her gün testten geçirildiklerini de söylediler.