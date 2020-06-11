Kapısı kilitli tuvalette cansız bedeni bulundu

Antalya’da kapısı açılmayan umumi tuvalette akaryakıt çalışanının fark ettiği gencin öldüğü ortaya çıktı. Gencin cenazesi tuvalet kapısının sökülmesiyle alınabildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun arka kısmında bulunan umumi tuvalette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuvalete giren bir vatandaş, kapının açılmaması üzerine akaryakıt istasyon çalışanı Yusuf Şenyüz’den yardım istedi. Kapıyı açmayan Şenyüz, tuvalet kapısının üst kısmından içeriye bakınca yerde hareketsiz bir kişinin kapıya dayanmış bir şekilde yattığını gördü. Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler kapıyı açamadı. Ekipler yakın bölgedeki esnaftan temin ettiği levyeyle kapıyı açmaya çalışsa da bu yöntem de işe yaramadı. Ardından tornavidayla kapı sökülerek içeriye girilebildi. Ekiplerin yaptığı incelemede ölü olarak bulunan şahsın üzerinden Ömer Ö. (34) adına kayıtlı kimlik çıktı.

Görgü tanığı akaryakıt çalışanı Yusuf Şenyüz, bir vatandaşın kapıyı açamaması üzerine tuvaleti kontrol ettiğini ve ardından cesedi görünce polise haber verdiğini söyledi.

İlk belirlemelere göre uyuşturucudan öldüğü ihtimali üzerinde durulan gencin cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.