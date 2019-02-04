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Kapısı açık bırakılan pitbull dehşet saçtı!

Adıyaman’da bahçe kapısı açık bırakılan pitbull cinsi köpek, sokakta bulunan öğrenciye saldırdı. Mahalle sakinlerinin güçlükle kurtardığı çocuk hastaneye kaldırıldı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 20:53
Kapısı açık bırakılan pitbull dehşet saçtı!

Olay, Adıyaman’ın Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi 4021 Nolu Sokakta meydana geldi. Umut Güllü’ye ait eve gelen kadınlar bahçe kapısı kapalı olunca, kapıyı iterek içeri girmek istedi. Kapıyı açan kadınlar bahçeye girmek istediği esnada bahçede bulunan 2 pitbull cinsi köpek havlayarak kadınların üzerine geldi.

Dakikalar sürdü

Kadınlar köpeği görünce bahçeden çıkarak sokağa kaçtı. Kaçtıkları esnada kapıyı bahçe kapısını açık bırakınca bir köpek sokağa çıktı.

Pitbull o esnada okula giden Ortaokul 8. Sınıf Öğrencisi Aslı Karaaslan’a saldırdı. Çocuğu mahalle sakinleri güçlükle kurtardı. Köpeği uzaklaştırmak için sopa ve kemer kullanan mahalle sakinleri dakikalar sonra köpeği uzaklaştırabildi.

Aile şikayetçi oldu

Mahalle sakinleri olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste müdahalesi yapılan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi duruma tepki gösterdi. Baba Ömer Karaaslan, olayı duyduğunda şok olduğunu ve hemen hastaneye geldiğini belirterek, köpek sahiplerinin cezalandırılmasını istedi. Anne Hatice Karaaslan ise, köpeklerin bu şekilde beslenmesine karşı olduklarını ve kendi başlarına gelen olayın başkalarının başlarına gelmemesi için şikayetçi olduklarını söyledi.

Genç kız anlattı

Saldırıya uğraşan Aslı Karaaslan ise, okula giderken köpeğin saldırısına uğradığını ve çok korktuğunu aktardı. Köpeklerin sahibi ise, bu güne kadar böyle bir olay olmadığını, kapının zorlanması ve daha sonra açık bırakılmasından dolayı köpeğin sokağa çıktığını belirterek, köpeğini kemer ve sopalarla dövüldüğünü söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 20:53
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YORUM YAZ

  • nebi yıldıznebi yıldız12 dk önce
    Yeter gayrı ya. Her zaman köpek dehşeti yaşanıyor. Reisin, bakanların, mülki amirlerinin çocuklarını veya torunlarını köpekler acaba bu şekilde parçalasa-saldırsa emin olun ertesi gün tüm köpeklerin itlafı için kanun veya karar çıkartırlar. Dilerim ki böyle bir olay gelişir. Pitpul denen canavarları bu ülkede neden besletiliyor.
  • Osmanlı TorunuOsmanlı Torunu1 sa önce
    Pitbul sözde 10 yıldır yasak ama kimin umrunda , kağıt üstünde yasak , kanun çıkarmakla iş bitmiyor hangi kurum sorumlu belli değil. özde değil sözde yasak.
  • Dinçer DağdelenDinçer Dağdelen1 sa önce
    Bahçe kapısı kapaliymis neden iterek içeri giriyorsun cahil insan seni köpek olduğu yere korur sonra pitbull saldırdı parçaladı hiç bir köpek boş yere saldırmaz esas 4 ayaklı sizlersinjz
  • Adınızı yazınAdınızı yazın2 sa önce
    Bu pitbull köpeklerini tamamen ülkenin her yerinden toplasınlar. Besleyenlere çok ağır cezalar getirsinler. Artık vatandaş iyice bıktı
  • EstelyaEstelya5 sa önce
    Kopege su dokeceksın basından saldırı anında ınsanlar tam anlamıyla vahset yanı olayı tetikliyorlar saldırgan davranışlarıyla kopegın basından su dokerek sakinleştirebılırlee
  • abdrhmnabdrhmn10 sa önce
    yahu bu pitt bull cinsi köpeklerin yasaklanması ve sahiplerine besleyenlere ağır cezalar getirilmesi ,zehirli iğneyle uyutulması mecburidir.
  • Lahmacun KebapçıoğluLahmacun Kebapçıoğlu11 sa önce
    Köpektir ıssırir ...
  • ahmetahmet11 sa önce
    ilahi Tarik:) Allah da seni guldursun
  • ahmetahmet11 sa önce
    dehseti sacan bu hayvan degil, o sentetik dogasina uygun davraniyor... DEHSETI SACAN BOYLE SALDIRGAN CINSI TASMASIZ DOLASTIRANLAR VEYA OZELLIKLE SAPIK GUC GOSTERISI YAPANLAR ILE BU ITHAL HAYVANLARI YASAKLAMAYAN, SORUMSUZLARA CAN YAKICI CEZA VERMEYEN DEVLET GOREVLILERIDIR!
  • Kemal Kemal 11 sa önce
    Madem AB yi örnek aliyor devletimiz,o zaman bu tip köpeklerin AB de agizliksiz gezemeyeceginide bi zahmet görsün vede türkiyede uygulasin ! Bi zahmet.
  • Necmettin Necmettin 12 sa önce
    ADAMIDUYMUYORMUSUNUZ,ONLADA BENİM KÖPEĞİKEMERLE DÖVMÜŞLER,ODESMİȘLER DEMYE GETİRİYOR,GUVENİYOR ADALETE,BİLİYOR Kİ,HAK HUKUK,HAK GETİRE
  • MisafirMisafir12 sa önce
    Siyasilerin cocuklarindan bir tanesine bunu yapsa ertesu gun ulkede bir tane kopek kalmaz. Gucluye adalet zayifa eziyet
  • SelimSelim12 sa önce
    Bit iT benim çocuğuma bunu yapsa o gece o iti paramparça etmeden uyumam. O iti kim savunursa ona da aynısını yaparım.
  • tarıktarık12 sa önce
    ben istanbulda yaşıyorum. pitbul haberlerini gördükten sonra. yanımda bıçak taşımaya başladım. çünkü her pitbull gördüğümde korkuyorum. eskiden pitbull gördüğümde korkuyordum bıçak taşıyınca korkum kalmadı. lakin şimdide polis gördüğümde korkmaya başladım.
  • aliali12 sa önce
    bizim yetkililer ne ise yarar halen anlamis degilim, aldiginiz maaslar zehir zikkim olsun, benim cocuguma olacak bende hem köpegin hemde sahibin kafasina sikaraim, zaten adalet yok memlekette
  • Hasan saltanHasan saltan12 sa önce
    Hala caydırıcı hiçbir ceza yok.Yetkililer daha ne bekliyorlar anlamıyorum.anlamıyorum.Kendi çocukları saldırıya maruz kalsa ne yaparlar aceba
  • Ünal erişÜnal eriş12 sa önce
    O köpeği değil o köpeği bağlamadan kapıya koyan sahibine iyi ceza vermek lazım.Hayvanin ne suçu varmı birde hayvanı sopa kemerle dövmüş, bu insana hem tazminat, hem hayvana eziyet hemde artık hayvan beslememe cezası verilmeli
  • SafaSafa12 sa önce
    Köpekte bir zarar varmı siz ona bakın!!! Çocukta varsa bile önemli değil, yeterki köpeğe bişey olmasın!!!Yahu şu köpek besleyenrin aklı başına ne zaman gelecek.Kişiliği olmayanlar köpek besleyerek tatmin olmaya çalışıyorlar ve de asıl hayvanlara işkence edenler bunlardır bilesiniz.
  • kamil dkamil d13 sa önce
    avrupanin bir cok ülkesinde yasaklandi bu cins köpekler, Türkiyedede neden yasaklanmiyor ? hükümetin bir arastirma gurubu kurarak, avrupadakiise yarayan, basarili kanunlari kopyalayabilirler...

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