Kapının sesini kesecek sıra dışı yöntem önerisi: Sorunun önüne geçen yöntemlerin kullanımı için detaylar

Kapının sesini kesecek sıra dışı yöntemler! Kapı gıcırtısına hemen çözüm yolu...

Kapı Gıcırtısı Sesi Neden Olur? Nedenler

Gıcırdayan kapılar evinizi tehdit etmez, ancak her gün uğraşmak için sürekli bir sıkıntı olabilir. Neyse ki kapı gıcırtısı sesi için bazı çözümler vardır. Ancak hangi çözümü deneyeceğinizi bilmeniz için gürültünün nedeninin nereden geldiğini bulmak önemlidir.

Gıcırdayan kapınızın en olası nedeni metal-metal sürtünmesidir. Metal, yağlanmayan diğer metal yüzeylere sürtündüğünde tiz bir ses çıkarır. Örneğin frene basan bir treni veya fren balataları aşınmış bir arabanın sesini düşünün.

Ahşabın şişmesi başka bir yaygın sorundur. Daha yüksek sıcaklıklar geldiğinde ahşap genişler. Sonuç olarak kapı yerine zar zor sığar ve kapıyı her açtığınızda yüksek bir gıcırtı sesi duyarsınız.

Eski menteşe pimleri, önceki nedenler kadar sık ​​olmasa da bir sorundur. Menteşeleriniz paslanmaya veya yağlama özelliğini kaybetmeye başlarsa kesinlikle gıcırtılı bir ses duyarsınız. Ayrıca kapıyı sürekli çarparsanız menteşe pimleri eğilip bükülebilirler, bu da kapıyı açmada zorluklara neden olur.

Menteşelerdeki gevşek vidalar, kapının aşırı basınçtan gıcırdamasına neden olabilir. Menteşeleri duvara bağlayan soyulmuş veya gevşemiş vidalarınız varsa kapınız her zaman onları aşağı çeker. Menteşelerin kapının ağırlığını taşımak için daha fazla çaba harcaması gerektiğinden gıcırtı sesi gün geçtikçe artacaktır.

Kapı düzgün takılmadıysa sürgü ve mandal aynı hizada olmayabilir. Bu yanlış hizalama, biri diğerini aşındırdığı için gıcırtıya neden olur. Zamanla kapıyı kapatıp açmak giderek daha zor hale gelir. Ayrıca eşlik eden bir gıcırtı sesi, işleri daha da kötüleştirir.

Kapı Gıcırtısı Sesi Nasıl Giderilir?

Kapı gıcırtısı sesini durdurmak için hızlı ve kolay çözümler şaşırtıcı olsa da çoğu evde bu malzemeler bulunur. Öncelikle kapı menteşesini ve biriken kirleri temizlemek için bir temizlik maddesine ihtiyacınız vardır. Ardından menteşe parçalarının diğer parçalardan çok az direnç veya sürtünme ile sorunsuz bir şekilde hareket etmesini sağlamak için bir yağlayıcıya ihtiyacınız olur. Bunun yanı sıra kapı gıcırtısı sesi için aşağıdaki çözümlerden de yararlanabilirsiniz:

Saç Spreyi

Saç spreyi, kapınızın gıcırtısını durdurmanın hızlı ve kolay bir yoludur. Saç spreyi, kapı menteşelerinin etrafında gevşemelerini, hareket etmelerini ve gıcırdamasını engelleyen bir conta oluşturan polimerler içerir. Gıcırdayan menteşeye birkaç kez saç spreyi püskürtün. Sonrasında saç spreyini etrafa yaymak için kapıyı açıp kapatın. Saç spreyi kısa vadede işe yarayacaktır, ancak daha uzun bir düzeltme için diğer çözümlere bakabilirsiniz.

Sabun

Kalıp sabunlar, gıcırtısı sesi olan kapınızı yağlamaya yardımcı olacak katı ve sıvı yağları içerir. İyi yağlanana kadar menteşelere bir kalıp sabun sürün. Sabunu menteşelere dağıtmak için kapıyı açıp kapatın. Ancak bu aşamada içinde yüksek miktarda yağ bulunan bir kalıp sabun seçtiğinizden emin olmalısınız. Bu açıdan organik sabunlar iyi bir seçimdir.

Zeytinyağı

Zeytinyağı, gıcırdayan menteşeleri sabitlemek için basit bir çözümdür. Birkaç damla zeytinyağı gıcırdayan menteşelerinizi kolayca yağlayacaktır. İşlemi olabildiğince kolay ve temiz hale getirmek için bir pipet veya yağ tenekesi kullanabilirsiniz. Menteşelere birkaç damla zeytinyağı sürün. Bu sayede menteşeniz gıcırdama yapmayacaktır.

Parafin Mum

Parafin mumlarındaki petrol, kapı gıcırtısı sesini gidermek için bir yağlayıcı görevi görür. Balmumunu yumuşatmak için mumu yakmanız gerekir. Ayrıca menteşe pimini menteşeden çıkarmanız da gerekecektir. Menteşe pimini erimiş mumla yağlayın. Sonrasında pimi güvenli bir şekilde menteşeye geri koyun.

Silikon Sprey

Silikon sprey, gıcırdayan menteşeleri sabitlemek için mükemmeldir ve pek çok yerde yaygın olarak bulunur. Silikon sprey, mineral yağlar ve gres içermez. Ayrıca plastik, kauçuk ve metal dahil olmak üzere çeşitli yüzeylerde güvenle kullanılabilir.

Kapı gıcırtısı sesini gidermek için silikon sprey kullanmanın en iyi yolu menteşe pimini çıkarmak, menteşeye püskürtmek ve spreyin akması gibi bir durum için bir bez kullanmaktır. Ardından menteşeye geri yerleştirmeden önce pimin kendisine püskürtün. Eğer varsa fazlalıkları silin.

Kapı Gıcırtısı Nasıl Önlenir?

Kapının gıcırdamaması için önlem alınması gerekir. Bunun için yılda birkaç dakikalık bakım yeterlidir. Ancak kapınız hava faktörlerine maruz kalırsa tozu temizlemek için menteşeleri temizlemeniz gerekir. Kapı düşündüğünüz kadar kolay hareket etmiyorsa kapı gıcırdamadan önce yağlayıcı ekleyebilirsiniz. Bu, nüfuz edici yağ olabilir. Bu aynı zamanda menteşenin paslanmasını da etkili bir şekilde önler. Bunlara ek olarak yeni bir kapı alırken kapı donanımlarının kaliteli olmasına da özen göstermelisiniz.

Kapı gıcırtısını önlemek için ise aşağıdaki ipuçlarından yararlanabilirsiniz:

Kapıyı asla çarpmayın: Aceleniz olabilir ya da rüzgar nedeniyle kapınız çarpabilir ancak bir kapıyı çarpmak, kapınızın hayatından yıllarca eksiltmenin kesin bir yoludur. Çünkü kapınızı çarparsanız menteşelere, vidalara ve diğer parçalara zarar verirsiniz. Ayrıca sürgünün gevşemesine ve mandalın kırılmasına sebep olabilirsiniz.

Kapınızın her zaman yağlanmış olduğundan emin olun: Kapı aralığınıza haftada bir yağlayıcı püskürtmeniz gerekmez. Tek yapmanız gereken altı ayda bir yağlamaktır.

Bir sorun ortaya çıktığında hemen onunla ilgilenin: Onarım süresini uzatmak sadece kapıya daha fazla zarar verir ve belki de onarılamaz sorunlara neden olur. Bundan dolayı küçük bir sorun olsa dahi o sorun ile hemen ilgilenmeniz gerekir.

Ne Zaman Yeni Bir Kapı Almayı Düşünmelisiniz?

Yapabileceğiniz her şeyi denediyseniz ve yepyeni bir kapı almaya hazırsanız biraz daha bekleyebilirsiniz. Paradan tasarruf etmek için yedek parça satın alabilirsiniz. Bunun yanı sıra metal parçaları sürekli olarak yağlamayı da deneyebilirsiniz. Daha önce de okuduğunuz gibi metal, gıcırdama yapar. Eğer metali yağlarsanız gürültünün daha uzun süre kalması neredeyse imkansızdır. Ancak tüm kapıların bir son kullanma tarihi olduğu inkar edilemez. Aslında çoğu kapı değiştirilmesi gerekmeden önce yaklaşık 30 yıl dayanır. Eğer kapınız bu sınırı aşıyorsa yeni bir tane almayı düşünmenin zamanı gelmiş olabilir.

Kapının sesini kesecek sıra dışı yöntem önerisi...

Sesin geldiği alanların altına ve aralarına bir miktar bebek pudrasını serpiştirin. Ses kesilene kadar pudra eklemeye devam edebilirsiniz. kullanımı için Kapı gıcırtısı sesini gidermek için silikon sprey kullanmanın en iyi yolu menteşe pimini çıkarmaktır.

Kapı gıcırtısının en yaygın nedenlerinden biri menteşelerde biriken toz ve kirin zamanla hareketi zorlaştırmasıdır.

Kapı gıcırtısı sesi, biri kapıyı her açtığında size hatırlatılacak bir sorundur ve bu, evinizin veya ofisinizin yoğun bir bölümündeyse çok daha fazla olacaktır. Ayrıca kim gecenin bir yarısı gıcırdayan bir kapıyla uyandırılmak ister ki? Bundan dolayı kapı gıcırtısı sesinin nasıl giderileceğini bilmeniz gerekir. Eğer kapı değiştirme zamanı gelmişse kaliteli bir çelik kapı bu rahatsızlıkların önüne geçecektir.