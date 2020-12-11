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Ekonomi Kapıları sonuna kadar açıp davet etti: İlk sırada kardeş ülke Türkiye'yi istiyoruz
Ekonomi

Kapıları sonuna kadar açıp davet etti: İlk sırada kardeş ülke Türkiye'yi istiyoruz

Türkiye'yi ülkelerinde görmek istediklerini söyleyen Çad Turizm ve Kültür Bakanı Patalet Geo, Türkiye’yi ülkesine yatırım yapmaya çağırarak, "Bugün Afrika genelinde ve Çad’da en büyük yabancı yatırımcı Çin. Biz kardeş gibi gördüğümüz Türklerin ilk sırayı alması için elimizden geleni yapıyoruz. Kapı size açık" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 23:23:00 -
Kapıları sonuna kadar açıp davet etti: İlk sırada kardeş ülke Türkiye'yi istiyoruz

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü ile Çad Turizm Bakanlığı arasında yapılan anlaşma ile Çad'ın turizmini artık dünyaya Türkler tanıtacak.

Anlaşmanın ardından Çad Turizm ve Kültür Bakanı Patalet Geo, Türkiye’yi ülkesine yatırım yapmaya çağırdı.

EKOTÜRK’e açıklamalarda bulunan Geo, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile Erdoğan’ın ‘kardeş gibi’ olduğunu belirterek, "Bugün Afrika genelinde ve Çad’da en büyük yabancı yatırımcı Çin. Biz kardeş gibi gördüğümüz Türklerin ilk sırayı alması için elimizden geleni yapıyoruz. Kapı size açık" ifadesini kullandı.

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