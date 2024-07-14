Kapılar kapanınca KPSS’ye giremediler, 4 aday kapıdan döndü

Türkiye genelinde yapılan ve 1,5 milyona yakın adayın gireceği 2024 KPSS lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, bugün saat 10.15’te başladı. Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45’te başlayacak. Her yıl aynı manzaralara sahne olan sınav maratonu bu yıl da şaşırtmadı. Adaylar sınava yetişmek için nefes nefese kaldı. Antalya Akdeniz Üniversitesi kampüsünde ise kapıların saat 10.00’da kapandığı sınava yetişmek için gelen adaylardan birisi sınav giriş belgesini unuturken 3 kişi ise kapılar kapandıktan dakikalar sonra geldiği için içeriye alınmadılar. Sınava yetişmek isteyen adaylar ise saniyeler kala koşarak içeriye girdi. Sınava geciken adaylardan biri ise kapıyı elleriyle açmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar ise geç kalan adayları teselli etmeye çalıştılar. 4 aday sınava geç kalırken kapıdan sönmek zorunda kaldılar.

“Uçağımız rötar yaptı üstüne bir de trafik eklenince geç kaldık”

Geç kaldığı için sınava giremeyen adayın kardeşi Emirhan Erarslan, "Ablamı sınava getirdim. 1 dakika geç kaldı diye içeriye almadılar, kapıyı yüzümüze kapattılar. Yolda gelirken çok sıkıntı yaşadık, zaten İstanbul’dan geliyoruz. Uçağımız rötar yaptı üstüne bir de trafik eklenince geç kaldık" dedi.

“Eşim için içeride zor bir süreç var”

Eşini sınava getiren Bora Sarpaş ise "Eşimi sınava getirdim. Kendisi memur olmayı hedefliyor. Şuan da çok ümitli değiliz gelecek sonuçlara göre değerlendirme yapacağız. Sabah saat 09.30 gibi buraya geldik ve trafik gene de çok yoğundu, bu tür sınavlara biraz daha erken gelmek gerekiyor, bundan sonraki sınavlara daha da erken gelmeyi düşünüyoruz, bu işi son dakikaya bırakmamak lazım. İnsanlar bu tür sınavlara 1 saat öncesinden gelirlerse daha çok rahat eder. Eşim için içeride zor bir süreç var" ifadelerini kullandı.