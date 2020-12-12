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Ekonomi Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu
Ekonomi

Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-12-12 13:52:08 -
Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule'de gerçekleştirilen operasyonda 400 bin adet uyuşturucu hap, 12 kilogram kokain ve yarım litre likit esrar ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezinde başlatılan ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük Kapısı'nda sonlandırılan uyuşturucu operasyonunda yüksek miktarda uyuşturucu yakalandı.

Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında sınır kapılarına gelen araçlar mercek altına alındı. Yapılan çalışma sonucunda Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapacak yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi.

Söz konusu tıra ilişkin araştırma derinleştirilerek elde edilen bilgi ve belgeler operasyon talimatıyla Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi. Bu kapsamda şüpheli tır gümrük kapısına giriş yaptığı andan itibaren gözetim altına alındı.

Araç sürücüsü gümrük işlemlerini yaptırmak için müracaat ettiğinde, araç x-ray tarama cihazına yönlendirildi. X-ray taraması neticesinde tırın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine narkotik dedektör köpekler devreye alındı.

Narkotik dedektör köpeklerin de tepki vermesi üzerine açılan gizli bölmelerde, 62 paket içinde toplam 400 bin adet uyuşturucu hap, 12 kilogram kokain ve yarım litre likit esrar bulundu.

Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcılığı nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen uyuşturucuya ve naklinde kullanılan araca el konulurken araç sürücüsü de gözaltına alındı.

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