Kapıkule’de nefes kesen uyuşturucu operasyonu!

Bakanlık kaynaklarından bildirildiğine göre; Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere boş vaziyette gümrük sahasına gelen ve tescil işlemlerini tamamlayan tır, Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Eş zamanlı olarak CCTV kamera sisteminden sahayı kontrol eden Gümrük Muhafaza ekipleri, birtakım şüpheli hareketler yaşandığını fark etti. Görüntüler üzerinden yapılan incelemede, x-ray taramasına girmek için sırada beklerken şoförün araçtan birtakım poşetler indirip orada bulunan tuvaletin çöp kutusuna bıraktığı tespit edildi. Şoförün bu şüpheli hareketleri üzerine ekipler tarafından araca seri şekilde müdahalede bulunuldu.

Araçta gerçekleştirilen arama ve şüpheli poşetlerin bırakıldığı yerde yapılan incelemeler neticesinde paketler halinde 10,5 kilogram kokain ve 31,5 kilogram ecstasy olmak üzere toplamda 42 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.