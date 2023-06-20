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Yerel Kapıkule'de 29 Piton yılanı ele geçirildi!
Yerel

Kapıkule'de 29 Piton yılanı ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2023-06-20 10:15:00 -
Kapıkule'de 29 Piton yılanı ele geçirildi!

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 28 piton yılanı ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapan İ.K'nin kullandığı tırda arama yaptı.

Tırın dorse kısmında bez bir çanta içerisindeki ince kadın çoraplarına konulmuş biri ölmüş halde 28 piton yılını ele geçirildi.

Sürücü İ.K. ve tırda yolcu olarak bulunan F.Ç. gözaltına alındı.

Yılanlar veteriner kontrolünde alınarak Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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