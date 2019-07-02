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"Kapıkayafest 2019" güvenlik toplantısı

Samsun’un Bafra ilçesinde, 24-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan "3.

02 Temmuz 2019 Salı 17:48
"Kapıkayafest 2019" güvenlik toplantısı

Samsun’un Bafra ilçesinde, 24-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan "3. Kapıkayafest Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali"nin güvenlik toplantısı, Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı’nda yapıldı.


Bafra Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hızla sürerken uluslararası düzeyde gerçekleşecek olan Kapıkayafest için güvenlik alanında uzman birçok kurumun katıldığı güvenlik toplantısı da gerçekleşti.


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın başkanlık ettiği toplantıya, Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD),Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Samsun UMKE 6.Bölge, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı (SGKBK), Türk Telekomünikasyon AŞ. Tesis Yönetimine bağlı sportif ve sosyal işler müdürlüğü (TTK), Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü, EÜAŞ Altınkaya İşletme Müdürlüğü, Bafra Belediye Zabıta müdürlüğü amir ve yetkilileri katıldı.


Geçen yıl yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen “Kapıkayafest Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nin güvenli ve sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi için her türlü önlemi aldıklarını belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Kapıkayafest Baframızın marka değerini yükselten bir proje. Böylesi önemdeki etkinliğimizin her açıdan sorunsuz geçmesi için gayret içerisindeyiz. Beş gün sürecek festivalimizin bu gün gerçekleştirdiğimiz güvenlik toplantısına katılım sağlayanlara teşekkür ediyorum. Çok sayıda katılımcı ve ziyaretçinin olacağını düşündüğümüz festivalimiz için herkes taşın altına elini koyuyor. Bu ilçe için çok önemli ve mutluluk verici” dedi.


3. Kapıkayafest Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nde; acro gösterileri ve tandem yamaç paraşütü uçuşları, profesyonel dağcılar eşliğinde Kapıkaya Tepesi, kral mezarları, Derbent Barajı ve Kolay gibi güzelliklerin içerisinde doğa yürüyüşü, kamp alanının çevresinde, baraj gölünün etrafında, bol oksijen ve muhteşem manzaralar eşliğinde bisiklet gezileri, dağ bisikleti cross country yarışları, su sporlarında kano, bambu sal gezisi, çarpışan su botları, jetboat, windsurf, jet ski, yelkenli, ve tekne gezileri, fotoğraf tutkunları için ödüllü fotosafari etkinliği, dağcılıkta treking ve hikking çalışmaları, kaya tırmanışı, halat üstünde yürüme, doğada rota bulma ve iz sürme, uzman rehberler eşliğinde ATV motor gezileri, salto, trambolin, zıp zıp, paintball, canlı langırt, Kuş Cenneti gezisi, Şahinkaya Kanyonu feribot gezisi, yöresel el sanatları ve yöresel lezzetler ile ilgili sergiler gibi birçok etkinlik yapılacak.


Kapıkayafest’i Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı da destekliyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:48
  1. doğa
  2. kültür
  3. fotoğraf

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