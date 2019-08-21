0553 313 94 23

Kapı koluna parmağını sıkıştıran küçük çocuk 1,5 saat sonra kurtarılabildi

Çankırı’da, kapı kollarında bulunan metal parçaya parmağını sıkıştıran küçük çocuk, 1,5 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:46
Kapı koluna parmağını sıkıştıran küçük çocuk 1,5 saat sonra kurtarılabildi

Çankırı’da, kapı kollarında bulunan metal parçaya parmağını sıkıştıran küçük çocuk, 1,5 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Elinde kalan parça ise itfaiye tarafından kesilerek alındı.


Çankırı’da yaşayan Merdan Aslan (6) isimli bir çocuk evin kapı kolunda bulunan parçaya işaret parmağını sıkıştırdı. 6 yaşındaki çocuk, sıkışan parçayı çıkartmak için ailesinden yardım istedi. Aile de bir süre uğraştıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi ve küçük çocuk Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen çıkarılamayan metal parça, itfaiye ekiplerince hastanede yapılan operasyonla çıkarıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrasında Arslan’ın parmağındaki metal parça alındı. Küçük çocuk ise hastanede tedavi altına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası
    1. Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası
    2. Şiddetli yağış arabaları sürükledi
    3. Üvey torunu tarafından öldürülen yaşlı..
    4. TESKİ ve özel hastane arasında protokol
    5. Ataşehir’de alışveriş merkezinde..
    6. Tatar: "Kuzey Kıbrıs ile Türkiye’nin..
    7. Kuvvetli yağış kazayı da beraberinde..
    8. 3 isim daha görevden alındı
    9. Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100..
    10. Şehit ateşi Adıyaman’a düştü
    11. Hakem Heyeti süreci başladı
    12. Zonguldak’ta kuvvetli yağış hayatı..
    13. Bodrum’da 60 düzensiz göçmen yakalandı
    14. İsveç’teki İranlılardan rejim karşıtı..
    15. Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme..
    16. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    17. Üç büyükşehir belediyesindeki..
    18. Nijerya'da yeni kabine açıklandı
    19. Haşdi Şabi, üslerine yönelik..
    20. Sivas’ta 184 daireye yapı ruhsatı..
    21. Bakan Selçuk: "Kamu görevlileri Hakem..
    22. 2 kolunu silaj makinesine kaptıran..
    23. Paralimpik masa tenisçiler, Avrupa..
    24. Büyükşehir itfaiye erleri nöbette
    25. Kahraman itfaiyeci
    26. Piyasalarda gün sonu
    27. Borsa günü düşüşle tamamladı
    28. Mayına basarak yaralanan asker baba..
    29. Turşuluk salatalık üreticisi su..
    30. Trump'ın Rusya’nın yeniden G7..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!