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Kapı camı nasıl temizlenir?

Kapılar, en çok toz toplayan ve günlük yaşantımızda sürekli temasta olduğumuz yüzeylerdir.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 18:54
Kapı camı nasıl temizlenir?

KAPI CAMI TEMİZLENİRKEN İZLENECEK YOLLAR:

Cam yüzeyindeki kaba temizlik için elektrik süpürgesini kullanmanızı öneririz. İşinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

Cam yüzeylerin temizlenmesinde bir kova suyun içine bulaşık deterjanı döküp, sünger ile silebilirsiniz.

Cam temizleyici sprey ve bez kullanabilirsiniz.

Sünger kullanmak istemezseniz eski, kullanmadığınız çarşaf ya da tişörtleri kullanabilirsiniz. Aslında bu şekilde temizlemek daha ışıltılı bir yüzey oluşturmanızı sağlar. Kapıları silerken kolay parçalanabilecek (örneğin peçete gibi) maddeler kullanmayınız.

Bulaşık deterjanı gibi kimyasal bir madde kullanmak istemezseniz, sirke ile temizlik yapabilirsiniz. Su ile sirkeyi karıştırıp bir bezi o suda ıslattıktan sonra cam yüzeyi silmelisiniz.

Silme işlemini tamamladıktan sonra kurulama işlemi de oldukça önemlidir. Cam yüzyi ıslak bırakırsanız su izi kalır ve havadaki tozlar bu nemli yüzeyin üstüne yapışabilir. Bu nedenle camı iyice sildikten sonra, kuru bir bezle kurulayınız.

Camı gazete ile silmek de bir alternatiftir. Sirkeli su ile ıslattığınız gazeteyle camlarınızı sildiğinizde pırıl pırıl bir yüzeye sahip olduğunuzu göreceksiniz.

Cam yüzeylerini sildiğiniz kapının genel temizliği için ise yine aynı teknikleri kullanabilirsiniz ancak deterjan kullanımında yüzeye uygun olmasına özen gösteriniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 18:54
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