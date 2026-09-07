Kapatılan Özel Tepe Tıp Merkezi yeniden açıldı: Benim kızımı da geri getirsinler

Ümraniye'de serum verildikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki Gamze Yıldız'ın şüpheli ölümünün ardından Sağlık Bakanlığı kararıyla kapatılan Özel Tepe Tıp Merkezi yeniden açıldı. Yıldız'ın yakınları, merkezin önünde yaptıkları açıklamada eksikler giderilerek kuruluşun tekrar faaliyete geçirilmesinin vicdanları yaraladığını belirterek yetkililerden adalet beklediklerini söyledi.

Aileye göre merkez, acil müdahale odası ve doktor eksiğinin tamamlandığı belirtilerek İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan izin başvurusunun ardından faaliyete döndü.

Baba Neytullah Yıldız, eksiklerin kızının ölümünden sonra tamamlandığını anlattı: "Kızım burada katledildi. Katledildikten sonra burası tekrar açıldı. Ama öncesinde burada acil sağlık müdahale odası yoktu. Kızım öldükten sonra acil sağlık müdahale odasını yapmışlar ve burayı tekrar açmışlar."

Sorumlular hakkında işlem yapılmadığını öne süren Yıldız, "Soruşturma dosyası var ama sorumluların mahkemeye gidip ifade vermişliği yok, elini kolunu sallayarak dışarıda geziyorlar" ifadelerini kullandı. Yıldız, doktor T.Ç.'nin kapıya çıkıp kendilerine hakaret ettiğini de öne sürdü.

"Kızımın kanı asla yerde kalmayacak"

Anne Suna Doğantekin, merkezin kapatıldığını bildiklerini, ancak acil müdahale odası ve doktor eksiğinin tamamlandığı belirtilerek yeniden açıldığını aktardı. Doğantekin, "Bu nasıl olabilir, o zaman benim de eksiğimi tamamlasınlar, benim kızımı da geri getirsinler o zaman. Bu kadar kolay mı. Susmayacağız, yılmayacağız. Sonuna kadar gideceğiz. Kızımın kanı asla yerde kalmayacak" diye konuştu.

Hukuki sürece ilişkin ise "Hala hukuki bir işlem yapılmadı, dava açılmadı, Adli tıp sonucu çıkmadı" dedi.

"Gamze'nin gitmesinin karşılığı 3 ay mı"

Kızın teyzesi Burcu Doğantekin, can kaybının ardından işletmenin yeniden açılmasını anlamlandıramadıklarını vurguladı: "Bir can kaybı olmuş, eksikler tamamlanmış, burası tekrar açılmış. Bizim kaybımızla ilgili herhangi bir şey yapılmıyor. Kimse bir ceza almadı. Bu kadar kolay olmamalı."

Daha önce de bir kişinin kalpten dolayı hayatını kaybettiğini, o zaman da bir şey yapılmadığını öne süren Burcu Doğantekin, "Gamze'nin gitmesinin karşılığı 3 ay mı, bunun cevabını versinler" dedi. Teyze, işlemi yapan teknik eleman ile doktor T.Ç.'nin halen çalışmaya devam ettiğini söyledi.

"29 Mart'tan beri adalet bekliyoruz"

Enişte Murat Karaarslan, Gamze Yıldız'ın 29 Mart'ta merkeze kendi ayaklarıyla girdiğini ve oradan cesedini aldıklarını söyledi. Karaarslan, "29 Mart'tan beri adalet bekliyoruz. Hala adalet sağlanmadı. Burası bir süre kapatıldı tekrar açıldı. İşletme hayatına devam ediyor ama Gamze aramızda yok" dedi.

Karaarslan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakanım size güveniyoruz, elinizden öpüyor ve adalet bekliyoruz. Geçenlerde bir camide kediye tekme atan insanı tutukladılar, çok doğru bir karar. Ama burada da bir can gitti, kızımız öldü, yeğenimiz öldü. Ve biz 29 Mart'tan beri acısıyla yanarken adalet sağlanmadı."