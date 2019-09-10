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Kapatılan okulun açılmasını isteyen veliler okulun önünde oturma eylemi yaptı

Bursa’da öğrenci kapasitesinin altında olduğu iddiası ile kapatılan okulun velileri ve öğrencileri eylem başlattı.

10 Eylül 2019 Salı 11:36
Kapatılan okulun açılmasını isteyen veliler okulun önünde oturma eylemi yaptı

Bursa’da öğrenci kapasitesinin altında olduğu iddiası ile kapatılan okulun velileri ve öğrencileri eylem başlattı. Kapanan okulun açılmasını isteyen veliler ve öğrenciler okul önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.


Kestel İlçesi Ümitalan Köyünde bulunan Ümitalan İlkokulu ve Ümitalan Ortaokulu; öğrenci kapasitesinin altında olduğu gerekçesi ile kapatıldı. Bu okulda eğitime devam eden öğrenciler servisle 6 kilometre ilerideki başka köylerdeki okullarda öğrenim göremeye başladı. Okulun kapanmasına tepki gösteren köylüler, okulun bahçesinde oturma eylemi gerçekleştirerek okulun açılmasını istedi. Köylüler okul önünde gece gündüz 10’ar kişilik gruplar halinde nöbet tutacaklarını belirtti.


Okulun önünde toplanan veliler," Bizim okulumuzun öğrenci sayısı az olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Bu okulun öğrencilerini çevre köylere almak istemişler. Coğrafi bölgeye bakılırsa bizim köyümüz merkez köy oluyor. Yani bizim çevremizde bulunan köyleri bu okula toplayabilirler. Bu okuldan yaklaşık 40 öğrenci ve diğer köylerden gelen öğrenciler alındı. Çocuklarımızın başka okullara gitmesini istemiyoruz. Çocuklarımız bizim yaptığımız okula gitsinler. Bu gün oturma eylemi yapıyoruz, eylemimiz devam edecek" dediler.


Çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu öne süren veliler, "Kendi köyümüzde okulumuz varken biz başka köye okula gitmeyiz. Bu çocuklara yazık günah, niye psikolojisini bozalım. Burada okulumuzda her şey var, neden kapatıyorlar gerekçe göstersinler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:36
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