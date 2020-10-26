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Ekonomi Kapasite kullanım oranı ekimde arttı
Ekonomi

Kapasite kullanım oranı ekimde arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:44:29 -
Kapasite kullanım oranı ekimde arttı

İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 75,4 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.732 iş yeri tarafından ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 75,4'e yükseldi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,6 puan artarak yüzde 74,9'a ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar2018 20192020
Ocak78,274,475,5
Şubat77,874,076,0
Mart77,874,375,3
Nisan77,375,061,6
Mayıs77,976,362,6
Haziran78,377,166,0
Temmuz77,176,270,7
Ağustos77,876,673,3
Eylül76,276,374,6
Ekim75,476,475,4
Kasım74,177,2
Aralık74,177,0

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