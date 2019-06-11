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Kapanmayan yara “Belene” TBMM gündeminde

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TBMM’de yaptığı konuşmada, Bulgaristan Türklerinin kapanmayan yarası Belene’nin kuruluşunun 70.

11 Haziran 2019 Salı 18:03
Kapanmayan yara “Belene” TBMM gündeminde

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TBMM’de yaptığı konuşmada, Bulgaristan Türklerinin kapanmayan yarası Belene’nin kuruluşunun 70. yılında şehitleri andı.


Bulgaristan’da 1989 yılına kadar hüküm süren komünist rejim tarafından Tuna nehri üzerindeki Belene adasında Türklere yapılan zulme dikkati çeken AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşma yaptı. 23 bin insanın esâret altında tutulduğu, 8 bin kişinin can verdiği zulme dikkat çeken Esgin, şunları söyledi:


"Bulgaristan’da hüküm süren komünist rejim tarafından fikirlerini, , dinlerini veya Türklüklerini inkâr etmedikleri için tutuldukları, işkence gördükleri toplama kampı Belene, kuruluşunun 70. yılında.


Bulgaristan’da yaşayan Türklerin isimlerini, Hıristiyan kökenli isimlerle değiştirmeye iknâ olmadıkları için kapatıldıkları toplama kampı Belene, 70. yılında. Türkçe konuşmak, sünnetli olmak, geleneklerini sürdürmekle suçlanan Türklerin kapatıldığı toplama kampı Belene, 70. yılında. Şiddet, tecavüz ve psikolojik baskı gibi uygulamalarla insan haklarının hiçe sayıldığı toplama kampı Belene, 70. yılında. Kampta çalıştırılırken apandisti patlayan Ali Ormanlı’nın kamptaki doktora götürüldüğünde, doktorun isim değişikliğini kabul etmesini tedaviye ön şart koştuğu toplama kampı Belene, 70. yılında.


23 binden fazla kişinin tutulduğu ve 8 bin kişinin zulüm altında can verdiği toplama kampı Belene, ve bugün paslı tel örgüleri, boş gözetleme kuleleri, kırık camlı binaları ve bazı mahkumların ölüme yürüdükleri köprüsüyle kapanmayan yara Belene 70. yılında. Mazlum Bulgaristan Türklerine acının ve zulmün timsâli Belene’nin kuruluş yıldönümünde tüm mazlum şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 18:03
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