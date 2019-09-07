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'Kapan' filmi Fas'tan ödül alarak döndü

Yönetmenliğini Seyid Çolak'ın yaptığı "Kapan" filmi Fas'ta düzenlenen 5. Uluslararası Saidia Film Festivali'nde "Grand Prix - Büyük Ödülü" kazandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:25
'Kapan' filmi Fas'tan ödül alarak döndü

Dünya prömiyerini 41. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde yapan ve Seyid Çolak'ın ilk uzun metraj filmi olan "Kapan", festivalin Büyük Ödülü olan Mavi İnci (Perle Bleue) ödülüne layık görüldü.

Toplamda 14 filmin yarıştığı festivalde "Kelebeklerin Sessizliği" filmindeki performansıyla Fransız oyuncu Sarah Perles "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alırken, Taxi Bied'in Faslı oyuncusu Mohhamed el Khyari "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Festivalin jüri başkanlığını yazar ve akademisyen Lahcen Haddad yaparken, jüri üyeleri ise yönetmen Driss Lamrini, yönetmen Khalid Ibrahimi, ressam Aziz Azghay, eleştirmen Azeddine Ouafi ve senarist Abdelilah Hamdouchi'den oluştu.

Film hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, TRT'nin ortak yapımcı olduğu filmin oyuncuları arasında Onur Dilber, Münibe Millet, Serkan Altıntaş, Yasemin Girgin, Sami Aksu, Güliz Oktar ve Yüksel Akça bulunuyor.

Güven Adıgüzel ve Seyid Çolak'ın ortaklaşa yazdığı filmin senaryosu bir adada 5 balıkçı ve kurt arasında yaşanan çatışmayı konu ediniyor. İlker Berke'nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin müziklerini ise Ali Saran yaptı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:25
  1. Dünya prömiyerini 41. Uluslararası Moskova Film Festivali
  2. TRT
  3. Fransız oyuncu Sarah Perles
  4. Lahcen Haddad
  5. Driss Lamrini
  6. Khalid Ibrahimi
  7. ressam Aziz Azghay
  8. Azeddine Ouafi
  9. senarist Abdelilah Hamdouchi
  10. Mohhamed el Khyari

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