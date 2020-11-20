  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kapalıçarşı'da altın
Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:45:07 -
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,76 artışla 461,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.062,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,76 yükselişle 461,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


PERŞEMBE
CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 453,50453,70461,50461,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.988,003.009,003.041,003.062,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 413,60417,60421,00425,00
Lira(Tam) Ziynet 2.920,002.940,002.972,002.992,00
Yarım Ziynet 1.460,001.470,001.486,001.496,00
Çeyrek Ziynet 730,00735,00743,00748,00
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Yeni yılda hayata geçecek
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Yeni yılda hayata geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “İnsan Hakları Eylem Planı”na ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Akademisyenler ve STK temsilcileri..
Sokağa çıkma yasağı başlıyor! İşte bu akşam saat 20:00'de başlayacak yasaklar...
Gündem

Sokağa çıkma yasağı başlıyor! İşte bu akşam saat 20:00'de başlayacak yasaklar...

Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 20:00'de başlıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar hangi saa..
Türk doktorların bulduğu Kovid-19 aşısının fiyatı açıklandı
Korona Virüs

Türk doktorların bulduğu Kovid-19 aşısının fiyatı açıklandı

Türk bilim insanlarının sahibi olduğu BioNTech ile Amerikalı Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının maliyetinin Avrupa Birliği'nde yaklaşı..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay