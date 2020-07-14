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Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

Yeniakit Publisher
2020-07-14 17:35:56 -
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü hafif artışla 398,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını 2.645 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışın yüzde 0,3 altında 398,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
AlışSatış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 399,00399,20 398,00398,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.630,00 2.651,00 2.624,00 2.645,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 363,50367,50 363,15 367,15
Lira(Tam) Ziynet 2.570,002.580,00 2.564,00 2.584,00
Yarım Ziynet 1.285,00 1.295,00 1.282,00 1.292,00
Çeyrek Ziynet 642,00 647,00

641,00 646,00

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