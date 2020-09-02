  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kapalıçarşı'da altın
Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:26:45 -
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 azalışla 463,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 751,00 lira, Cumhuriyet altını 3.073,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,96 düşüşle 463,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 467,50 467,70 463,00 463,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.082,00 3.103,00 3.052,00 3.073,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 426,60 429,60 422,50 426,50
Lira(Tam) Ziynet 3.012,00 3.032,00 2.983,00 3.003,00
Yarım Ziynet 1.506,00 1.516,00 1.492,00 1.502,00
Çeyrek Ziynet 753,00 758,00 746,00 751,00


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması
Gündem

Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye'nin uçak gemisi ihtiyacına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaycı, "Uçak gemisine sahip olduğ..
Yunanistan’ın elini kolunu bağlayacak S-400 gerçeği!
Siyaset

Yunanistan’ın elini kolunu bağlayacak S-400 gerçeği!

Yunanistan’ın imza attığı provokasyonlar nedeniyle tansiyon giderek yükselirken, olası bir savaş durumunda S-400 Hava Savunma Sistemlerinin ..
Başkan Erdoğan ile Mansur Yavaş arasında önemli görüşme
Gündem

Başkan Erdoğan ile Mansur Yavaş arasında önemli görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı