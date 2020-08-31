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Ekonomi Kapalıçarşı'da altın
Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

Yeniakit Publisher
2020-08-31 17:22:39 -
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 artışla 466,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.092,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 466,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 461,30 461,50 466,00 466,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.040,00 3.061,00 3.071,00 3.092,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 421,00 425,00 425,00 429,00
Lira(Tam) Ziynet 2.971,00 2.991,00 3.001,00 3.021,00
Yarım Ziynet 1.486,00 1.496,00 1.501,00 1.511,00
Çeyrek Ziynet 743,00 748,00 750,00 755,00


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