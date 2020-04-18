Kapalıçarşı ne zaman açılacak? Kapalıçarşı açılacak mı?
Kapalıçarşı ne zaman açılacak? Kapalıçarşı açılacak mı? soruları kapalıçarşı piyasasını etkileyen üretici ve satıcıların merak ettiği sorulardan biri. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalıçarşı da kapatılan iş merkezlerinden biri olmuştu. Kapalıçarşı'nın ne zaman açılacağı sorgulandı. Peki, Kapalıçarşı ne zaman açılacak? Kapalıçarşı açılacak mı?
Kapalıçarşı ne zaman açılacak?
Koronavirüs önlemleri kapsamında tedbiren kapatılan yerler arasına Kapalıçarşı da katılmıştı. 23 Mart 2020 tarihinde saat 10.00-16.00 arası iki kapıdan ziyaretçi girişi yapılan Kapalıçarşı, 24 Mart itibarıyla kapılarını tamamen kapattı. Kapalıçarşı Esnafları Derneği Kapalıçarşı'nın 30 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olduğunu duyurdu.
İşte Kapalıçarşı Derneği tarafından yapılan o açıklama:
Kapalıçarşı'nın ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Açıklama yapıldığında haberimizden detaylarına ulaşabilirsiniz.