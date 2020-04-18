Kapalıçarşı ne zaman açılacak? Kapalıçarşı açılacak mı?

Kapalıçarşı ne zaman açılacak?

Koronavirüs önlemleri kapsamında tedbiren kapatılan yerler arasına Kapalıçarşı da katılmıştı. 23 Mart 2020 tarihinde saat 10.00-16.00 arası iki kapıdan ziyaretçi girişi yapılan Kapalıçarşı, 24 Mart itibarıyla kapılarını tamamen kapattı. Kapalıçarşı Esnafları Derneği Kapalıçarşı'nın 30 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olduğunu duyurdu.

İşte Kapalıçarşı Derneği tarafından yapılan o açıklama:

Kapalıçarşı'nın ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Açıklama yapıldığında haberimizden detaylarına ulaşabilirsiniz.