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Aktüel

Kapalı spor salonunda yangın

Adıyaman Cumhuriyet Kapalı Spor Salonunun bodrum katında ki kalorifer kazanının bulunduğu yerde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 15:34:30 -
Kapalı spor salonunda yangın

Adıyaman Cumhuriyet Kapalı Spor Salonunun bodrum katında ki kalorifer kazanının bulunduğu yerde yangın çıktı.


Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi Eski Samsat Caddesi üzerindeki Cumhuriyet Kapalı Spor Salonunun bodrum katında ki kalorifer kazanının bulunduğu yerde yangın çıktı. Dumanlar yükseldiğini gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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