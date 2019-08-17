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Kapalı Çarşı yönetiminden aşırı yağışla ilgili açıklama

İstanbul’u etkisi altına alan aşırı yağışla ilgili Kapalı Çarşı Yönetiminden açıklama yapılarak, “İstanbul’da ani bastıran yağmur yağışından Kapalı Çarşı’da etkilenmiştir.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:05
Kapalı Çarşı yönetiminden aşırı yağışla ilgili açıklama

İstanbul’u etkisi altına alan aşırı yağışla ilgili Kapalı Çarşı Yönetiminden açıklama yapılarak, “İstanbul’da ani bastıran yağmur yağışından Kapalı Çarşı’da etkilenmiştir. Konunun altyapı ile ilgili olduğu çatı ile alakalı olmadığının bilinmesini rica ederim” denildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından öğle saatlerinde aniden bastıran yağış, İstanbul’u olumsuz etkiledi. Hayatı felç eden yağış nedeniyle bazı ev, iş yeri ve caddeler sular altında kaldı. Kapalı Çarşı yönetimi ise yağışla ilgili açıklama yaptı. Kapalı Çarşı yönetiminden yapılan açıklamada, “17.08.2019 tarihinde İstanbul’da yaşanan ani yağmur yağışının getirdiği olumsuz durumdan Kapalı Çarşı da etkilenmiştir. Kapalı Çarşı kot olarak yukarıda olmasına rağmen Mahmutpaşa hattı, Mısır Çarşısı hattı Kapalı Çarşı ile birlikte çalışmaktadır. Aşağıda kalan bu hatlardaki suyun gitmemesi sonucunda Kapalı Çarşı’nın rögarlarına baskı yapar ve taşmalara neden olur. Bugün yaşanan ani yağışla Eminönü ve Kapalı Çarşı’ya metrekareye 114 kilogram yağış düşmüştür. 1 aylık yağışın 1 saate yağdığını söyleyen meteoroloji bunun bir afet olduğunun altını çizmektedir. Yaşanan bu afetin ardından Kapalı Çarşı yönetimi ve ekibi zamanında müdahalede bulunarak esnafı bilgilendirmiş ve gerekli afet çalışmalarına başlamıştır. Kapalı Çarşı’nın çatı restorasyonu tamamlanmış olup, gelen yağmur suları, yağmur suyu inişleri ile mevcut alt yapı sistemine bağlanmıştır. Yağan yağmursuyu debisinin yüksek olması nedeniyle tüm Mahmutpaşa’nın bağlı olduğu kanalizasyon sistemi yetersizliğinden su gidecek yer bulamadığından yağmursuyu inişlerinde birikmeye sebep olmakta ve inişlerden taşma yapmaktadır. Konunun altyapı ile ilgili olduğu çatı ile alakalı olmadığının bilinmesini rica ederim. Alt yapıdan kaynaklanan sorunun ise tamamen yağmursuyu debisinin yükselmesi sonucu oluştuğu, alt hatta kalan Mahmutpaşa ve Mısır Çarşı’sındaki hatlardan suyun gitmemesi sonucu Kapalı Çarşı rögarlarından suyun taşmasının meydana geldiğini belirtiriz. Kapalı Çarşı yönetimi olarak bütün halkımıza ve esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” denildi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:05
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