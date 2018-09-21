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Kapalı bir kadını başı açık olarak kimler görebilir?

Tesettürlü bir kadının saçını İslam dinine göre hangi kişiler görebilir? Kapalı bir kadın kimlerin yanında başı açık durabilir? İşte yanıtı...

21 Eylül 2018 Cuma 16:31
Kapalı bir kadını başı açık olarak kimler görebilir?

Müslüman bir kadın, diz kapağı ile göbeği arasını, karnını ve sırtını eşi dışında kimseye gösteremez.

Ancak bunların dışında diğer yerlerini; ziynet yeri sayılan saçını, başını, boynunu, gerdanını, dirsekten aşağı kollarını, ayaklarını ve bacaklarının diz kapağından aşağı kısmını yanlarında örtmek zorunda bulunmadığı hısımları ya da birlikte yaşanacak durumunda olduğu kimseler Nur suresi 31. ayette sayılmıştır:

1. Kocası: Kadın kocasının yanında dilediği gibi giyinebilir. Eşler arasında örtünme bakımından bir sınır söz konusu değildir.

2. Babası 

3. Kayınpederi

4. Oğlu

5. Kocasının oğlu

6. Erkek kardeşi

7. Erkek kardeşinin oğlu

8. Kız kardeşinin oğlu.

9. Müslüman kadın. Çünkü mümin bir kadın, gayrimüslim kadınların yanında diğer yakın hısımlarının yanında açıldığı gibi açık oturamaz. Burada, gayrimüslim kadının kendi erkeklerinin yanında Müslüman kadını tasvir etmesi ve onu anlatması engellenmek istenmiştir.

10. Kölesi ve cariyesi: Bir kadın, köle veya cariyesinin yanında başörtüsüz kalabilir, çünkü Hz. Peygamber (asm), Fatıma (r.an)'ya bir köle bağışlamıştı. Bu sırada Hz. Fatıma'nın üzerinde başını örtse ayakları, ayaklarını örtse başını açık bırakan bir elbise vardı. Hz. Peygamber (asm) bu durumu görünce şöyle buyurdu:

"Senin için bir sakınca yoktur. Çünkü bu köle senin baban ve oğlun yerindedir." (Ebû Davud, Libas, 32)

11. Erkekliği kalmamış hizmetçiler: Denk olmama, yaşlılık, hastalık gibi sebeplerle kadınlara karşı istek duymama veya hadım olma gibi nedenlerle evin sahibi kadına cinsel bakımdan zararı dokunmayacak hizmetçiler, bahçıvan ve aşçı gibi kimseler, kadın için diğer hısımlar gibidir.

12. Kadınların gizli yerlerine bakmaktan anlamayan küçük çocuklar: Kadınların yanında bulununca onların konuşma, yürüme ve giyimlerinden cinsel bakımdan etkilenmeyecek derecede küçük yaştaki çocukların yanında örtünme zorunluluğu bulunmaz.

Ancak çocuk erginlik çağına yaklaşmış olursa, artık yabancı kadınların yanına girmemelidir, çünkü, Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

"Kadınların yanına girmekten sakının."

"Ey Allah'ın Resulu! Kocanın erkek kardeşi için ne buyurursunuz?" diye sorulunca,

"Kayın birader ölümdür." buyurmuştur. (Tirmizî, Radâ, 16; Ahmed b. Hanbel, IV / 149, 153)

Bunlardan başka dede, amca, dayı, süt kardeş gibi kendileriyle sürekli olarak evlenmeleri yasaklanan hısımların yanına da kadın süs yerleri açık olarak çıkabilir.

Ancak bir fitne korkusu olunca kadının örtünmeyi tercih etmesi daha temiz ve daha uygundur.

 

Kaynak: sorularlaislamiyet

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 16:31
  1. kadın
  2. tesettür
  3. islam hukuku
  4. dini bilgiler

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