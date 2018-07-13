Kapadokya'ya gelen turist sayısı son 3 senenin zirvesinde

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim alanları, kayadan oyma tarihi manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla doğa, kültür ve tarih turizmiyle ünlü Kapadokya'yı bu yılın 6 ayında 1 milyon 236 bin 355 turist ziyaret etti.

Dünyanın dört bir tarafından gelen turistleri cezbeden eşsiz doğal güzelliklere sahip bölgedeki müze ve ören yerlerini bu yıl ocak ayında 102 bin 540, şubatta 110 bin 289, martta 172 bin 33, nisanda 320 bin 287, mayısta 280 bin 246, haziranda ise 250 bin 960 turist gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Kapadokya, ocak-haziran döneminde 2016'da 672 bin 730, 2017'de 908 bin 294 turisti ağırlamıştı. Bu yılın ilk yarısında Kapadokya'yı gezen turist sayısında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 83, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artış oldu.

Kapadokya bölgesi, en fazla turist yoğunluğunun yaşandığı 2014 yılının 6 ayında 1 milyon 261 bin 413 turisti ağırladı. 2015'in aynı döneminde ise bölgeyi 1 milyon 210 bin 975 turist ziyaret etti.

Bu yıl Ramazan ayının hazirana denk gelmesi nedeniyle yerli turist sayısındaki düşüşe rağmen 6 aylık turist rakamlarının 2014 yılına yaklaştığı, yıl sonuna kadar yoğunluğun bu şekilde devam etmesi durumunda 2014'teki turist sayısı rekorunun geride bırakılabileceği belirtiliyor.

Haziran rakamları dikkate alındığında, 2014 yılında söz konusu dönemde bölgeyi ziyaret eden turist sayısı 243 bin 106 iken, bu sayı 2015'te 226 bin 227, 2016 yılında 114 bin 563, 2017'de 220 bin 972 oldu. Bu yıl haziran ayındaki ziyaretçi sayısı ise 250 bin 960 olarak gerçekleşti.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, Kapadokya'da turizm sektörünün en iyi yılını 2014'te yaşadığını, bu yıl geçmiş tüm dönemlere kıyasla daha hareketli bir sezon geçirildiğini söyledi.

Bölgedeki potansiyelin artırılması amacıyla sektörel yatırımlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Dinler, farklı nitelikte konaklama ve tesis sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Dinler, şöyle konuştu:

"Kapadokya, turizmde en iyi yılını 2014'te yaşamıştı fakat 2018 yılının başından itibaren güzel bir ivme yakalandı ve istediğimiz sayıya ulaştık. Kapadokya'da artık turist sayısında bir sorun yok ama geceleme süresinin artırılması, Avrupalı ve Kuzey Amerikalı turistlerin daha çok gelebilmesi için çalışma yapılmalı. Onları da bölgemize çekersek güzel sezonlar önümüzde olacaktır. Kapadokya'da turizm işletmelerinin kalitesi ortalamalara bakıldığında Türkiye'de bir numara, dünyada ise ilk 10'da yer alıyor. Gelecek sezonlarda daha çok turistin ağırlanabilmesi için sektörde yatırımlar artmalı ancak birbirinin benzeri olmamalı, markalı, üst segment veya yerel markalı ürünler olmalı diye düşünüyorum."

Kaynak: AA