Kapadokya’da Balonlar Arasında 200 km/s Hızla Slalom Yaptı

Red Bull sporcusu Marco Waltenspiel, insan uçuşunun sınırlarını zorlayan bir ilke imza attı. Kapadokya üzerinde yaklaşık 2.800 metre yükseklikteki sıcak hava balonundan atlayan Waltenspiel, farklı irtifalardaki balonları slalom parkuruna dönüştürerek, saatte 200 kilometre hızla balonların arasından uçuşunu tamamladı. Farklı yüksekliklerdeki değişen rüzgâr koşulları ise uçuşun en büyük zorluğunu oluştururken, her manevra üst düzey beceri, kusursuz zamanlama ve hassas kontrol gerektirdi.

Yaklaşık 400 metre aralıklarla gökyüzünde süzülen sıcak hava balonları arasında ilerleyen Red Bull sporcusu Marco Waltenspiel, wingsuit uçuşunun doğal yapısı gereği parkur boyunca sürekli irtifa kaybederken saatte 200 kilometreye varan hızlara ulaştı. Farklı irtifalarda uçan sıcak hava balonları nedeniyle her seviyede farklı hava akımlarıyla karşılaşan sporcu, sürekli değişen gökyüzü koşullarında rotasını koruyabilmek için saniyeler içinde karar vererek milimetrik hassasiyetle uçuşunu sürdürdü.

Dünyanın en önemli hava sporları destinasyonlarından biri olarak gösterilen Kapadokya, bir kez daha sıra dışı bir projeye sahne oldu. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bölgenin doğal yapısı, Kapadokya’nın gökyüzü, sıcak hava balonlarının oluşturduğu doğal parkurla sıra dışı bir wingsuit rotasına dönüştü. Böylece Kapadokya, Red Bull sporcularının bölgede hayata geçirdiği uluslararası ölçekte ses getiren üçüncü hava sporları projesine ev sahipliği yaptı.

Kapadokya semalarında gerçekleştirdiği uçuşun ardından Marco Waltenspiel, “Wingsuit uçuşlarında her zaman doğayla birlikte hareket edersiniz. Ancak bu projede her irtifada bizi farklı rüzgâr koşulları karşıladı. Her balona yaklaşırken rotamı yeniden hesaplamam ve saniyeler içinde doğru kararı vermem gerekiyordu. Kapadokya’nın eşsiz atmosferinde bu uçuşu gerçekleştirmek kariyerimin en unutulmaz deneyimlerinden biri oldu.” dedi.

Proje öncesinde kapsamlı meteorolojik analizler yapılarak her atlayış için en uygun hava koşulları belirlendi. Marco Waltenspiel’e uçuş boyunca Red Bull Skydive Team sporcusu Marco Fürst eşlik etti. Kariyerlerinde yaklaşık 13 bin uçuş deneyimi bulunan ikili, bu deneyimin yarısını birlikte gerçekleştirerek gökyüzü koordinasyonlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Marco Fürst ise, “Bu proje yalnızca hız değil, kusursuz bir koordinasyon da gerektiriyordu. Bir yandan birbirimizi takip ederken diğer yandan sürekli değişen hava koşullarına uyum sağlamak zorundaydık. Ortaya çıkan görüntüler kadar perde arkasındaki hazırlık süreci de en az onlar kadar etkileyiciydi.” diye ifade etti.

Red Bull ve Philips OneBlade iş birliğiyle hayata geçirilen proje, Philips’in “All You” yaklaşımını yansıtarak bireyselliği, kendini olduğu gibi kabul etmeyi ve herkesin kendi yolunu çizmesini kucaklıyor. Wingsuit sporunu kendine özgü tarzı ve ikonik görünümüyle farklı bir noktaya taşıyan Marco Waltenspiel de bu yaklaşımın güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor.