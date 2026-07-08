47. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği coşkusu
ALİ MUHİTTİN ESMER/KEMALİYE 47. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başlıyor...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ALİ MUHİTTİN ESMER/KEMALİYE 47. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başlıyor...
8-12 Temmuz tarihleri arasında kültür, sanat, doğa sporları, yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle Erzincan'ın şirin ilçesi Kemaliye’de adrenalin tutkunları buluşuyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, Cittaslow ünvanlı ve UNWTO’nun “Dünyanın En İyi Turizm Köyleri” listesinde yükselen Kemaliye, tarihi evleri, taş sokakları ve Karanlık Kanyon’un büyüleyici atmosferiyle unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.
Wingsuit atlayışlarından doğa yürüyüşlerine, kano gezilerinden söyleşilere, konserlerden yarışlara kadar her güne ayrı bir heyecan sığdırılarak Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği yine sporseverler tarafından yakından takip edilecek.
Katılımcılar, Tarihi İpek Yolu Yürüyüşü, yarı maraton, dağ bisikleti, wingsuit atlayışı, kano, rafting, kaya tırmanışı ve Karanlık Kanyon’da gün batımı gibi etkinliklerle doğa ve adrenalinle iç içe olma fırsatı yakalayacak.
Şenlikte, yerel sanat sergileri, çocuklara özel atölyeler, folklor gösterileri, “Türkülerle Yeşil Eğin” performansı ve fasıl akşamları ile kültürel zenginlikler keşfedilecek. Organik ürünler ve el emeği eserlerin sergilendiği stantlar da etkinlikte yerini alacak.
Erzincan Valiliği himayelerinde Kemaliye Kaymakamlığı, Kemaliye Belediyesi ve KEMAV işbirliği ile gerçekleşecek olan etkinlik; kültür, sanat ve doğa sporlarını bir araya getiriyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23