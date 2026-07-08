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47. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği coşkusu

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47. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği coşkusu

ALİ MUHİTTİN ESMER/KEMALİYE 47. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başlıyor...

#1
Foto - 47. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği coşkusu

8-12 Temmuz tarihleri arasında kültür, sanat, doğa sporları, yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle Erzincan'ın şirin ilçesi Kemaliye’de adrenalin tutkunları buluşuyor.

#2
Foto - 47. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği coşkusu

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, Cittaslow ünvanlı ve UNWTO’nun “Dünyanın En İyi Turizm Köyleri” listesinde yükselen Kemaliye, tarihi evleri, taş sokakları ve Karanlık Kanyon’un büyüleyici atmosferiyle unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - 47. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği coşkusu

Wingsuit atlayışlarından doğa yürüyüşlerine, kano gezilerinden söyleşilere, konserlerden yarışlara kadar her güne ayrı bir heyecan sığdırılarak Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği yine sporseverler tarafından yakından takip edilecek.

#4
Foto - 47. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği coşkusu

Katılımcılar, Tarihi İpek Yolu Yürüyüşü, yarı maraton, dağ bisikleti, wingsuit atlayışı, kano, rafting, kaya tırmanışı ve Karanlık Kanyon’da gün batımı gibi etkinliklerle doğa ve adrenalinle iç içe olma fırsatı yakalayacak.

#5
Foto - 47. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği coşkusu

Şenlikte, yerel sanat sergileri, çocuklara özel atölyeler, folklor gösterileri, “Türkülerle Yeşil Eğin” performansı ve fasıl akşamları ile kültürel zenginlikler keşfedilecek. Organik ürünler ve el emeği eserlerin sergilendiği stantlar da etkinlikte yerini alacak.

#6
Foto - 47. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği coşkusu

Erzincan Valiliği himayelerinde Kemaliye Kaymakamlığı, Kemaliye Belediyesi ve KEMAV işbirliği ile gerçekleşecek olan etkinlik; kültür, sanat ve doğa sporlarını bir araya getiriyor.

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