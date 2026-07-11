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Karanlık Kanyon ve tarihi Eğin sokakları... Kemaliye'de doğanın kalbinde koşu heyecanı!

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Karanlık Kanyon ve tarihi Eğin sokakları... Kemaliye'de doğanın kalbinde koşu heyecanı!

ALİ MUHİTTİN ESMER/KEMALİYE Eğin'de bu yılda büyük coşkuyla yapılan Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliğinde koşular yapıldı.

#1
Foto - Karanlık Kanyon ve tarihi Eğin sokakları... Kemaliye'de doğanın kalbinde koşu heyecanı!

Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği kapsamında düzenlenen Kemaliye Koşuları başladı.

#2
Foto - Karanlık Kanyon ve tarihi Eğin sokakları... Kemaliye'de doğanın kalbinde koşu heyecanı!

Kemaliye'nin tarihi dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ve zorlu parkurlarında gerçekleştirilen 21K ve 10K yarışlarının startı verilirken, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular hedefe ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

#3
Foto - Karanlık Kanyon ve tarihi Eğin sokakları... Kemaliye'de doğanın kalbinde koşu heyecanı!

Karanlık Kanyon'un etkileyici manzarası ve tarihi Eğin sokakları arasında koşan sporcular, hem dayanıklılıklarını test etti hem de Kemaliye'nin benzersiz atmosferini deneyimleme fırsatı buldu.

#4
Foto - Karanlık Kanyon ve tarihi Eğin sokakları... Kemaliye'de doğanın kalbinde koşu heyecanı!

Şenlik kapsamında düzenlenen organizasyon, doğa sporlarını teşvik etmenin yanı sıra ilçenin turizm potansiyelini de ön plana çıkarırken, yarışlar boyunca heyecan ve mücadele dolu anlar yaşandı.

#5
Foto - Karanlık Kanyon ve tarihi Eğin sokakları... Kemaliye'de doğanın kalbinde koşu heyecanı!

Yetkililer, yarışlara katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, "Adımlar Kemaliye için, rota doğanın kalbine." mesajını paylaştı.

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