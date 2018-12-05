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Kapadokya'da balon turları iptal! Açıklama geldi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kapadokya'daki balon turlarının olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:42
Kapadokya'da balon turları iptal! Açıklama geldi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da yapılan sıcak hava balon turları, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Genel Müdürlükten açıklama

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti olan Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.

Dün de iptal edilmişti

Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle dün de iptal edilmişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 09:42
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  4. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

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