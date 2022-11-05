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Ekonomi Kapadokya Üniversitesi 12 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Ekonomi

Kapadokya Üniversitesi 12 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 12 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 14:40:00 -
Kapadokya Üniversitesi 12 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki  ilana göre Kapadokya Üniversitesi ilandaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacak. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmekte. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi : 04.11.2022
Son Başvuru Tarihi : 18.11.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 19.11.2022
Sınav Tarihi : 21.11.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 22.11.2022
Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir 

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