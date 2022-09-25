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Siyaset "Kaostan beslenen" Ümit Özdağ'a şok! Zehir zemberek sözlerle istifa etti..
Siyaset

"Kaostan beslenen" Ümit Özdağ'a şok! Zehir zemberek sözlerle istifa etti..

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, ırkçı Ümit Özdağ'ın kendisi ile arkadaşını darbettirdiğini söyleyerek partiden zehir zemberek sözlerle istifa ettiğini duyurdu. Çam, "Zafer Partisi hastalıklı bir ruhtur." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 15:52:00 -
"Kaostan beslenen" Ümit Özdağ'a şok! Zehir zemberek sözlerle istifa etti..

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti.

Ümit Özdağ tarafından arkadaşı ile birlikte darbettirildiğini söyleyen Çam, "Kaostan beslenen Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi hastalıklı bir ruhtur." dedi.

Twitter hesabından kanlar içindeki fotoğrafını paylaşan Soner Çam, arkadaşıyla birlikte, Ümit Özdağ'ın azmettirdiği 20 kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.

"Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne baş kaldıran Ümit Özdağ azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darp ettiler." diyen Çam, "Kaostan beslenen Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi hastalıklı bir ruhtur." ifadelerini kullandı.

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