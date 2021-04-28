Kaostan beslenen marjinaller sokak eylemlerine başladı!

YENİ AKİT/ANKARA

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen tam kapanma ile birlikte bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşku ile meydanlarda kutlanamazken, marjinaller sokaklarda korsan gösteri düzenlemeye başladılar.

Kendilerine Devrimci Liseliler (DEV-LİS) adını veren bir grup 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu’nda yasa dışı sözde anma düzenledi. Törende “Jale’nin yolunda DEV-LİS kavgada”, “Yaşasın Devrimci Liseliler” gibi pankartlar taşıyan küçük bir gruba Gençliğin Devrimci Güçleri (DEV-GÜÇ) isimli grupta katıldı. Bir süre slogan atan grup adına sokağa çıkma yasağının olduğu 1 Mayıs gününde de sokaklarda olacaklarını belirten açıklamalar yaparak yandaşlarını sokağa eylem yapma çağrısında bulundular. Grup adına açıklama yapan Beyza Çapar, “Salgın koşullarında işçilerin işyerlerinde çalışmaya devam ediyor. Bu durumda 1 Mayıs’ın yasaklanmasını kabul etmiyoruz. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 1 Mayıs’ta sokaklardayız, Taksim’deyiz” ifadelerini kullandı.