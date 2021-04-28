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Gündem Kaostan beslenen marjinaller sokak eylemlerine başladı!
Gündem

Kaostan beslenen marjinaller sokak eylemlerine başladı!

Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da “Emek ve Dayanışma Günü” olarak yeniden resmi tatil olarak ilan edildi. Konoravirüs salgını nedeniyle bu yıl tam kapanma nedeniyle alanlarda coşkulu kutlamalar gerçekleştirilemeyecekken, Türk-iş ve bağlı sendikalar online sistemle etkinlikler gerçekleştirecek. Kaostan beslenen terör örgütlerinin uzantısı marjinal gruplar ise şimdiden korsan eylemlere başladılar.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 07:10:00 -
Kaostan beslenen marjinaller sokak eylemlerine başladı!

 YENİ AKİT/ANKARA 

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen tam kapanma ile birlikte bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşku ile meydanlarda kutlanamazken, marjinaller sokaklarda korsan gösteri düzenlemeye başladılar.

Kendilerine Devrimci Liseliler (DEV-LİS) adını veren bir grup 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu’nda yasa dışı sözde anma düzenledi. Törende  “Jale’nin yolunda DEV-LİS kavgada”, “Yaşasın Devrimci Liseliler” gibi pankartlar taşıyan küçük bir gruba Gençliğin Devrimci Güçleri (DEV-GÜÇ) isimli grupta katıldı. Bir süre slogan atan grup adına sokağa çıkma yasağının olduğu 1 Mayıs gününde de sokaklarda olacaklarını belirten açıklamalar yaparak yandaşlarını sokağa eylem yapma çağrısında bulundular. Grup adına açıklama yapan Beyza Çapar, “Salgın koşullarında işçilerin işyerlerinde çalışmaya devam ediyor. Bu durumda 1 Mayıs’ın yasaklanmasını kabul etmiyoruz. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 1 Mayıs’ta sokaklardayız, Taksim’deyiz” ifadelerini kullandı.

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