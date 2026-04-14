Kaos başladı: Gemiyi taradılar!

ABD'nin Hürmüz ablukası kaos getirdi. İngiliz denizcilik otoritesi, Umman açıklarında bir yük gemisinin saldırıya uğradığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre gemi, kimliği belirsiz unsurlar tarafından hedef alındı.

Olayın ardından bölgeye intikal eden Pakistan donanmasının gemiye müdahale ederek yardım sağladığı bildirildi. Saldırının ardından geminin durumu ve mürettebata ilişkin detaylara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti limanlarına deniz ablukası uygulama kararına yanıt olarak, İran Silahlı Kuvvetleri’nin “Hatemu’l-Enbiya” Karargahı Sözcüsü Tuğgeneral İbrahim Zülfikari, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Körfez ve Umman Denizi’ndeki liman güvenliğine ilişkin olarak da, “Güvenlik ya herkes için olur ya da hiç kimse için olmaz” ifadelerini kullanmıştı.

İran devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında Zülfikari, İran limanlarının güvenliğinin tehdit edilmesi halinde “bölgede hiçbir limanın güvende olmayacağını” vurgulamıştı.