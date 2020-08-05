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Aktüel

Kanyona düşerek telef olan karaca, ekiplerce çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:35:21 -
Kanyona düşerek telef olan karaca, ekiplerce çıkarıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Horma Kanyonu'na düşerek telef olan karaca, ekiplerce uzun uğraşlar sonucu sudan çıkarıldı.

Kayalara vidalarla çivilenen ahşap platformla gezilebilen kanyonda yürüyüş yapanlar, belediye ekiplerine suda bir karaca olduğunu bildirdi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar tarafından görevlendirilen personel İlker Pınar ile Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan Ali Köstekli, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Telef olduğu belirlenen karaca, Pınar tarafından halatla kanyona inilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Pınar, AA muhabirine, Horma Kanyonu'nun ikinci kilometresinde karacanın suya düştüğünü söyledi.

Karacanın muhtemelen düştükten sonra suda boğulduğunu anlatan Pınar, "Karacayı bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre uğraş verdik. Daha sonra Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber vererek karacayı gömdük." dedi.


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