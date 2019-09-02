Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi’ni en çok onlar ziyaret ediyor

Trabzon’da yaklaşık 3.5 yıl önce törenle açılan Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi’ni bu yılın Ağustos ayı itibariyle 15 bin kişi ziyaret ederken bunlardan 9 bin 250’sini öğrenciler oluşturdu.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yer alan Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evini özellikle 6-7 sınıflarda okuyan öğrenciler ziyaret ederken, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen 2 öğretmen haftanın 5 günü tarih dersi veriyor.

Geçen yıl 23 bin 120 kişinin ziyaret ettiğiKanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evini 16 bin 375’ini öğrenciler oluştururken ziyaret eden yabancı sayısı ise 920 olarak gerçekleşti.

Bu yılın Ağustos ayı Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evini 5 bin 61’ı yerli, 702’siyabancı, 9 bin 262’si öğrenci olmak üzere toplam 15 bin 25 kişi ziyaret ederken Kültür Evinde M.Ö’den bugüne kadar Trabzon’un tarihi bilgileri yer alıyor.

Trabzon Valiliği tarafından restore edilen Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla 24 Şubat 2016 günü ziyarete açılmıştı. .

Kanuni Evi’nde Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın balmumu heykellerinin yanı sıra Osmanlı tarihiyle ilgili resimler, Trabzon ve Osmanlı tarihiyle ilgili kitaplar bulunuyor.