Kanuni motosiklet üretimi yeniden başlıyor

İSTANBUL (AA) - Kuralkan AŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, Türkiye'nin ekonomisine ve geleceğine güvendiklerini belirterek, "Adı efsaneleşmiş olan Kanuni markamızı 3 yıl aradan sonra tekrar üretmeye başlıyoruz." dedi.

Ata, düzenlediği basın toplantısıyla, markanın 2019 yılı yatırım ve strateji planlarını anlattı. Kuralkan olarak dünya motosiklet devi Bajaj’ın Türkiye distribütörü olduklarını hatırlatan Ata, ayda 5 bin adetlik motosiklet üretme kapasitesine sahip tesisi yeniden ekonomiye kazandırdıklarını söyledi. Ata şu bilgileri verdi:

"Adı efsaneleşmiş olan Kanuni markamızı 3 yıl aradan sonra tekrar üretmeye başlıyoruz. Kanuni modelimizin 8 versiyonu olacak. Bajaj motosikletleri ve üreteceğimiz ATV’ler ile birlikte toplam model sayımız 11 olacak. Motosikletlerin hepsi Euro4 standartlarında çevre dostu ürünlerden oluşuyor. Kanuni markamız ile birlikte en yeni modellerimizi ilk olarak 21 Şubat Perşembe günü başlayacak Motorbike 2019’da müşterilerimizin beğenilerine sunacağız ve cazip fiyatlarımızı açıklayacağız. Mart ayından itibaren Kanuni modellerimizin üretimine başlayacağız ve nisan ayından itibaren pazara sunacağız."







- "Bajaj olarak segmentimizde pazarda yüzde 17’lik bir paya sahibiz"







Atmış bin metrekarelik kapalı alanıyla Kuralkan’ın kendi sektöründe en büyük üretim tesisine sahip firma olduğunu dile getiren Kuralkan Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, Kanuni modellerinin 50-125cc, Bajaj modellerinin de 150-200 cc arasında üretileceğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bajaj olarak segmentimizde pazarda yüzde 17’lik bir paya sahibiz. Yeniden üreteceğimiz Kanuni modelleri ile Bajaj’ın olmadığı segmentlerde olacağız. Bunlardan biri de 50 cc motor kapasitesine sahip motosikletlerin bulunduğu segment. 2018 yılında yüzde 20’lik bir pazar oranına ulaştı. Türkiye’de 50cc’nin bazı kendine ait özellikleri var. B sınıfı otomobil ehliyet ile kullanılabiliyor, MTV’den de muaf olduğu için şu an çok tercih ediliyor. Bunun yanında ATV de yine büyüyen bir segment. Türkiye’de özellikle kırsal kesimlerde insanlarımızın ulaşımda artık traktör yerine kullandığı bir araç olduğunu görüyoruz. Bayilerimize hiçbir yük getirmeden, yeni sistemimiz ile en yeni ürünlerimizi pazara sunmaya başlıyoruz."

Türkiye'nin potansiyeline, ekonomisine ve geleceğine güvendilerini belirten Ata, gelecekte bu ülkeye güvenenlerin daha kazançlı çıkacağına da inandıklarını söyledi.





- "On-line e-kuralkan' satış sistemini hayata geçirdik"





Ata, son dönemde motosiklet sektöründe daralmaların yaşandığını ve satışların önemli oranda gerilediğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Sektörde yaşanan daralma bizleri ve bayilerimizi zorlamaktaydı. Bayilerimiz mutsuzdu. Ürüne yatırım yapan ancak bu ürünü satamadığında yapmış olduğu yatırım nedeniyle büyük kayıplar yaşayan bayilerimiz için bir çözüm bulma yoluna gittik. Satışları artırmak için sektörde yeni bir iş modeline ihtiyaç vardı. Dünyada ve ülkemizde çok farklı sistemleri inceledik. Dijitalleşmenin artık dünyayı egemenliği altına aldığını ve artık insanların ayrılmaz bir parçası olduğunu gördük. Kuralkan olarak buradan hareketle hem bize hem bayilerimize hem de tüketiciye uygun bir çözümde karar kıldık ve yeni iş modelimiz 'On-line e kuralkan' satış sistemini hayata geçirdik. Bu sistem herkesin kazanacağı bir sistem. Uygulamaya aldığımız bu yeni iş modeli ile gerek bayilerimizin gerekse tüketicilerimizin çok fayda sağlayacağına inanıyoruz."