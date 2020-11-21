'Kanuni' Karadeniz'de matkap döndürmeye hazırlanıyor

Türkiye, Fatih ve şu anda denizde hidrokarbon arama sondaj gemisinin detaylı çalışmasını yürüten Yavuz, ayrıca 14 Kasım'da üçüncü sondaj gemisi Kanuni Filyos Limanı'na ulaştı. Kanuni, 2021'in ilk aylarında Karadeniz'de faaliyete başlayacak.

Uluslararası denizcilik muhabiri Hukuki sondaj gemisi verilerinden derlenen bilgilere göre Zonguldak açıklarında hazırlıklar sürüyor.

Toplam uzunluğu 227 metre, yüksekliği 114 metre, genişliği 42 metre, genişliği 60 bin 316 gros ton olan Kanuni sondaj gemisinin kule montajı, deniz seyrüsefer testi, sondaj ekipmanı montajı ve kuyu dibi güvenlik sistemi bakım işleri. Filyos Limanı'nda tamamlanacak.

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan Kanuni'nin gerçekleştirdiği nakliye hizmetleri, sondaj platformları ve teknik hizmetlerininTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen ilk Türk sondaj gemisi olan Kanuni, 31 Ocak'ta TPAO'nun envanterine katılmıştı.

İngiltere'nin Port Talbot Limanı'ndaki hazırlıklarını 22 Şubat'ta tamamlayarak yola çıkan gemi, yaklaşık 1 ay süren yolculuğun ardından 17 Mart'ta Türkiye'ye varmıştı.

Modernizasyon ve bakım çalışmalarını tamamlayan Kanuni, 13 Ekim'de Mersin Taşucu Limanı'ndan ayrılmıştı.

Ortalama 8 mil hızla 19 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Haydarpaşa Limanı'na gelen Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi 14 Kasım'da Filyos'a ulaştı.

Samsung'un 2012 yılında Kore'de ürettiği South Magnificent sondaj gemisi, toplam 11 bin 400 metre derinlikte 3 bin metre sondaj açabiliyor. Söz konusu gemi 2015 yılına kadar Brezilyalı enerji devi Petrobras tarafından kullanıldı.

Karadeniz Muhteşem'de faaliyetlerine başlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih gemimiz 5 Kasım'da Sakarya Sahası'ndaki Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı. Kanuni sondaj gemimiz ise 2021'in ilk aylarında Karadeniz'de faaliyete başlayacak. Bugüne kadar, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz ile Doğu Akdeniz'de 46 bin kilometrekare ve Karadeniz'de 33 bin kilometrekare üç boyutlu sismik veri toplanmış, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz ile 9 derin deniz sondajı yapılmıştır. Kendi sınıfında önde gelen gemilerden biri olan Fatih sondaj gemimizle Ereğli’nin 175 kilometre açığında Karadeniz’in Sakarya Havzası'nda, tarihimizdeki aynı zamanda bu yıl dünyada denizlerdeki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirerek 20 Temmuz'da başlatılan Tuna-1 kuyusundaki sondajda 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik. Bu çalışmalar çerçevesinde Karadeniz'in Sakarya havzasında toplamda yaklaşık 40 kuyu açacak ve Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te bu gazı karaya taşıyıp doğal gaz iletim sistemimize bağlayarak vatandaşımızın kullanımına sunacağız."

Türkiye şu anda sismik araştırma gemileri Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis ile sondaj gemileri Fatih ve Yavuz'la denizlerdeki çalışmalarını sürdürüyor.