Kantaron yağının saça faydaları nelerdir?
Kantaron yağı saç dökülmesini azaltır ve düzenli kullanımda dökülmeyi önlemeye yardımcı olur. Kepeklenmeyi giderir. Saçtaki kuruluğu gidermeye yardımcı olur.08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:20
* Saç dökülmesini azaltır ve düzenli kullanımda dökülmeyi önlemeye yardımcı olur.
* Kepeklenmeyi giderir.
* Saçtaki kuruluğu gidermeye yardımcı olur.
* Saç derisindeki egzamanın tedavisinde etkilidir. Kaşıntıyı önler.
* Saç kırıklarını onarır.
* Saçları gürleştirir.
* Saç derisindeki pullanmayı önler.
KANTORON YAĞININ SAÇA UYGULANMASI
Kantaron yağı saça sürülüp masaj yaparak saç diplerine iyice yedirilir. 1 saat bekletilir. Ve sonrasında iyice durulanır. Bu uygulamayı haftada bir kere yapmak yeterli olacaktır.
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