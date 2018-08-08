Kantaron yağının saça faydaları nelerdir?

* Saç dökülmesini azaltır ve düzenli kullanımda dökülmeyi önlemeye yardımcı olur.

* Kepeklenmeyi giderir.

* Saçtaki kuruluğu gidermeye yardımcı olur.

* Saç derisindeki egzamanın tedavisinde etkilidir. Kaşıntıyı önler.

* Saç kırıklarını onarır.

* Saçları gürleştirir.

* Saç derisindeki pullanmayı önler.

KANTORON YAĞININ SAÇA UYGULANMASI

Kantaron yağı saça sürülüp masaj yaparak saç diplerine iyice yedirilir. 1 saat bekletilir. Ve sonrasında iyice durulanır. Bu uygulamayı haftada bir kere yapmak yeterli olacaktır.