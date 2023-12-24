Kantaron yağı kullanımı ve faydaları ne? Bir kaç gün içinde iki kaşık yeterli! İlaçlara ezeli rakip! İşte şok detay

Kantaron yağını bakım yapan kadınlar sıkça kullanmaktadır. Kantaron yağı özellikle geçmiş yıllarda alternatif tıpta yara, yanık gibi deri zararlarını tedavi etmek amacıyla kullanılmaktaydı. Kantaron yağını organik ürünler satan yerlerde bulabileceğiniz gibi kendiniz de evde yapabilirsiniz. Kantaron yağını yapmak için kantaron çiçeğinin üzerine zeytinyağı döküp 5 gün boyunca üzeri tülbentle kapalı olarak bekletin. Daha sonra kapağı kapatıp 45 gün daha bekleyin ve sonrasında yağınız hazır olacaktır. Kantaron yağı birçok cilt hastalığında faydalıdır.

Kantaron Yağı Kullanımı ve Faydaları

Kantaron yağını ciltte oluşan yanık ve kızarıklıkların üzerine devamlı olarak sürerseniz kısa süre içerisinde cildiniz iyileşecektir. Hücre yenileme özelliği sayesinde cildi tedavi edecektir.

Romatizma ve kas ağrılarını azaltır. Masaj yaparak ağrıyan bölgelere sürmeniz önerilmektedir.

Mide ağrılarını hafifletici özelliğe sahiptir. Mide ağrısı sorunlarında bir, iki kaşık kantaron yağı tüketilebilir.

Kan şekeri sorunu olanların her gün düzenli olarak bir yemek kaşığı kantaron yağı tüketmesi önerilir.

Çocukların özellikle yazın oluşan pişik sorunlarını çözmek için sürülmektedir.

Yazın güneşlendikten sonra oluşan yanıkların acısını azaltmak ve leke bırakmasını önlemek için tüm cilde sürülmesi gerekir.

İç kanamaları ve açık yara kanamalarını durdurur. Kanayan yere tampon yardımı ile sürüldüğünde kanamayı azaltacaktır.

Saçların daha parlak, canlı ve gür olmasını sağlamaktadır.

Hücre yenilenmesini sağladığı için erken yaşlanmayı engellemektedir.

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