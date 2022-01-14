Kantaron çayının faydaları nelerdir? Sarı kantaron çayı nasıl yapılır?

Kantaron yağı özellikle aktarlarda sıklıkla karşımıza çıkan bir ürün. Depresyona iyi gelen bitkiler arasında gösterilen kantaron çayının başka birçok faydası da var!

Kantaron çayı faydaları nelerdir?

Depresyon etkilerine karşı çok etkilidir.

Alt ıslatma sorununa son derece iyi gelir.

Bitkinlik ve halsizliğe karşı iyi gelir.

Uyku sorunu olanlar kullanabilir.

Mide bulantısına iyi gelir.

Korku ve kaygının giderilmesine kullanılabilir.

Uçuk problemi yaşayanlara tavsiye edilir.

Ülser ve gastrit sorunlarının giderilmesinde yardımcı olur.

Panik atak hastalığının tedavisine iyi gelir.

Bunların yanında endişe bozukluğu yaşayan kişiler de rahatlıkla kullanabilir.

Sarı kantaron çayı nasıl yapılır?

Türkiye'de sarı kantaron bitkisinden yapılan çay fazlası ile tüketilir. Kantaron çayı nasıl demlenir sorusu oldukça merak edilir. Bu çayı yapabilmek için bitkinin tohumundan, yapraklarından ya da kabuğundan yapılabilir. Demleme usulüne göre yapılan çayda kaynatma süresine dikkat etmeniz gerekiyor. Bir miktar kuru yaprağı kaynamış suyun içerisinde atın ve bir süre demlemeye bırakın.

Sarı kantaron çayı zararları nelerdir?

Doğadaki bitkilerin birçoğu insanların sağlığı açısından son derece faydalıdır. Ancak bu bitkilerin çok fazla tüketilmesi çeşitli zehirlenmelere ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle sarı kantaron çayı tansiyonu yükseltir mi şeklinde birçok soru akılları kurcalamaktadır. Bu çayı fazla tüketmek şu yan etkileri yaşamanıza neden olabilir:

Hiperaktif kişiler üzerinde yan etkiler yapabilecek bir çaydır.

Alzheimer hastalarının kullanması sakıncalıdır.

Astım ve tansiyon ilaçları kullanıyorsanız bu çayı kullanmaktan kaçınmanız gerekir.

Ameliyat öncesinde kullanımına ara vermek gerekir.

Psikoza neden olabilir.

Hamile ve bebek emziren kadınların da kullanımında dikkat etmesi gerekir. Sarı kantaron çayı günde kaç defa içilir sorusuna ise 4- 6 hafta boyunca günde yalnızca 1 bardak içmelisiniz. Sonra 2 hafta ara vermeli ve tekrar aynı düzende içmeye devam etmelisiniz.

Kantaron yağı nedir?

Çiçekli bir bitki olan kantaron, mızrak benzeri bir şekle sahip olan ucu çiçekli dallardan meydana gelir. Dalların uçlarındaki çiçeklerin sarı, kırmızı ya da mavi olmasına göre sarı kantaron, kırmızı kantaron olarak adlandırılır.

Bazı araştırmacılar bitkideki bileşenlerin (hiperisin ve hiperforin) serotonin gibi bazı hormonların seviyelerini artırarak depresyona iyi geldiğini düşünüyor.

Kantaron yağının faydaları nelere iyi gelir?

Ayrıca ciltte oluşan yara ve lekelere karşı etkilidir, böcek ısırıklarının iyileşmesine yardımcı olur.