Kansızlık problemi olanlara doğal tedavi

Kansızlık problemi olanlar bu tarif sizin için. Prof. Dr. İbrahim USLU’dan kansızlık için çok özel pancar turşusu tarifi. Pancar turşusunu bolca yapın.

Kansızlık problemi olanlar bu tarif sizin için. Kış kapıya dayandı işte şimdi turşu zamanı! Turşu deyince bizde akan sular duruyor özellikle de pancar turşusu, en hızlı, en keyifli ayrıca da en lezzetli olanı.

Prof. Dr. İbrahim USLU, kırmızı renkte olan tüm meyve ve sebzelerin antioksidan özelliği taşıdığını vurgulayarak, “Kırmızı pancar yüksek antioksidan etkisiyle başta kanser olmak üzere adeta bin bir derde şifadır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki içerdiği bu vitamin ve mineraller sağlığın çok önemli koruyucularındandır. Örneğin saç dökülmesi, sedef, egzama, ürtiker, kurdeşen ve karaciğer hastalıkları ile vücutta kaşıntının önlenmesinde faydalıdır. Cildi güzelleştiren kırmızı pancar, kalp hastalıklarından da korur” diye konuştu.

Sindirim sistemi açısından çok önemli faydaları olan kırmızı pancarın, mide ve bağırsakları güçlendirici etkisi bulunduğunu anlatan Uslu, şöyle devam etti:

“Hazmı kolaylaştırır, kabızlığı yok eder, mide ağrısı ve ekşime sorunlarını anında giderir. Karaciğerin düzenli çalıştırması sebebiyle şeker hastalığını önler. Kansızlıkta ve demir eksikliğinde çok etkilidir. Kansızlık problemi olanların bol miktarda kapari kullanmaları ve mutlaka kırmızı pancar suyu tüketmeleri gerekir. Havuç suyu ile eşit oranda karıştırılarak içilen pancar suyu, kısa sürede kan yapımına destek verir, alyuvar düzeyini yükseltir. Ülkemizde pek çok insanın kansızlık sorunu olduğu dikkate alındığında, bu bilgi çok önem kazanmaktadır. Kansızlık özellikle kadınlarda daha yaygındır. Kansızlık problemini gidermesi sonucu, iştahı da açarak, vücuda dinçlik verir.”

Kırmızı pancar turşusu

Malzemeler

2 kg kırmızı pancar

6-7 diş sarımsak

1 su bardağı sirke (üzüm sirkesi)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1,5 – 2 yemek kaşığı tuz

pancarların üzerini 2 parmak geçecek kadar su

Kırmızı pancar turşu yapılışı

Pancarların köklerini yapraklarını kesin. İsterseniz yapraklarını ve saplarını atmayın turşunun içine konulduğunda lezzetli oluyor. Pancarların üzerini 2 parmak geçecek kadar su içinde haşlayın. Haşlanan pancarları daha sıcakken sudan çıkarıp kabuklarını çok ince soyun ya da havlu kağıt yardımıyla ovarak soyun. Pancarların büyüklüğüne göre dörde veya altıya bölün.

Kansızlık yapan yiyecekler

Bazı yiyecekler vücutta demirin emilimini zorlaştırabilir. Bunlar çay, kahve, lif, soya proteini ve yumurta beyazıdır.

Kansızlık belirtisi nelerdir?