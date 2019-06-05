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Kansersavar sarımsak

Tıp dünyası kanserle mücadelede baş döndürücü gelişmelere sahne olurken, Medikal Onkoloji Uzmanı Dr.

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:02
Kansersavar sarımsak

Tıp dünyası kanserle mücadelede baş döndürücü gelişmelere sahne olurken, Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şahbazlar bol bol sarımsak tüketilmesini önerdi.


Kanser vakaları giderek artarken, sağlıklı beslenme ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak önem kazandı. Kanser vakalarının ortaya çıkmaması için yapılması gerekenlerin çok zor olmadığını ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şahbazlar, “Kanseri önleyici olarak birçok gıda sayılabilir. Hücre düzeyinde denek hayvanlarla kanıtlanmış birçok sonuç var. Sarımsak, havuç, kiraz, elma ve yaban mersini gibi birçok ürünü kansere karşı doğru beslenme kapsamında değerlendirebiliriz. Burada temel mesele dengeli ve sağlıklı beslenmedir. Her şeyi taze tüketmek gerekiyor. İşlenmemiş gıdalar tüketmeye çalışmalıyız. Aşırı tuzlanmış, salamura gıdalar da sağlığımız için her açıdan zararlı. Eti mümkün mertebe mangalda pişirmemek de önemli. Kolon kanseri açısından baktığımızda protein ağırlıklı beslenmek riski artırıyor. Karbonhidratı, proteini, sebzesi meyvesiyle dengeli beslenmek gerekiyor. Ülkemizde sağlıklı ürünlere ulaşmak zor değil. Aşırı da, yetersiz de beslenilmemeli. Fazla yediğimizde obezite kanser riskini artırıyor. Haftanın 2-3 günü et tüketmek yeterli olur” dedi.


Dr. Şahbazlar, tütün ürünlerinin kanser vakalarıyla ilişkisi konusunda da şunları söyledi:


"Tütün ürünlerinin en güçlü etkileşimi akciğer kanseriyle oluyor. Hiç tütün ürünü kullanılmasaydı şu andaki akciğer kanserlerinin 10’da birini görüyor olacaktık. Kalan yaklaşık yüzde 90’luk bölüm, direkt tütün ürünleriyle akciğer kanserlerinin ilişkisini anlatıyor. Sadece sigara değil, elektronik sigara ve nargile de aynı etkiye sahip. Sadece akciğer kanseri de değil, üst solunum yolları, ağız mukozası, dudak, baş-boyun tümörleri, gırtlak, yemek borusu, mide, yumurtalık ve pankreas kanseriyle ilişkisi bilimsel olarak ortaya konmuştur."

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:02
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