Kanserli hücrelere saldırıp yok ediyor: Amazon’un müthiş meyvesi faydaları ile şaşırtacak! Bakın ne yapıyor
Kanserin ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu hepimiz biliyoruz. Çeşitli araştırmalar yapan bilim insanları tarafından kanseri yenmek gün geçtikçe kolaylaşıyor. Amazon ormanlarının derinliklerinde yetişen ve son yıllarda popülerliği artan acai meyvesi, kanserli hücrelerin iyileşmesine destek olurken sağlık dünyasında adeta bir yıldız gibi parlıyor...
Peki kanseri önlemek ve hatta kanserli hücreleri vücuttan temizlemek bu besinlerle mümkün desek? Kanserden korunmak için neler yemeliyiz sorusuna bugün cevap veriyoruz. Orta ve Güney Amerika’ya özgü olan acai çileği kansere birebir. Acai çileği, böğürtlen, ahududu, kızılcık, yaban mersini ve çileğe göre çok daha güçlü bir antioksidan kaynağı. Peki, bu meyveyi bu kadar özel kılan nedir? İşte bu özel meyve ile alakalı bilinmesi gerekenler…
Buyurun bu besinin faydalarına birlikte bakalım.
Amazon ormanlarının derinliklerinde yetişen ve son yıllarda popülerliği artan acai meyvesi, sağlık dünyasında adeta bir yıldız gibi parlıyor. Portakaldan on kat daha fazla C vitamini içeren bu süper meyve, doktorların ve sağlık uzmanlarının dikkatini çekiyor.
Acai, sadece C vitamini bakımından değil, aynı zamanda omega yağ asitleri, antioksidanlar ve çeşitli vitaminler açısından da zengin bir içeriğe sahip. Kanserden korunmak için bir vitamin.
2009 yılında popüler olan bu acai meyvesi, oldukça kırılgandır ve anavatanı dışında bulmak oldukça zordur. Bu nedenle son zamanlarda tozu ya da meyvesi ticari satışa başladı.
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Acai meyvesi, diğer meyvelere göre daha düşük şeker oranına sahip. Bakıldığında 100 g acai meyvesinin; %70’i kalori, %50’si yağ, %16’sı karbonhidrat, %4’ü protein. Ayrıca bu meyve; A vitamini, sodyum, kalsiyum da içeriyor.
Acai meyvesinin içerdiği antioksidanlar kanseri önlüyor. Özellikle lösemi hastalarında oldukça etkili. Araştırma sonuçlarına göre ise akciğer kanserine neden olan hücrelerin %86’sını öldürüyor.
Bu meyve ayrıca kilo vermek isteyenler için de yararlı. Yüksek yağ içeren diyetlerin olumsuz etkilerini de azaltıyor. Açlığı ve glukoz seviyesini dengelediği için ek besin olarak da kullanılıyor.
ACAİ MEYVESİNİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Acai meyvesinin insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmiyor. Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olmasının yanı sıra, kan şekerini ve insülin seviyelerini düzenleyerek diyabet riskini azaltıyor. A, C ve E vitaminleri açısından zengin olan acai, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve sindirim sistemi sağlığını destekliyor.
Antioksidan özellikleri sayesinde vücuttaki inflamasyonu azaltan acai, hafızayı güçlendiriyor ve yaşlanmaya bağlı hafıza sorunlarını önlemeye yardımcı oluyor. Kalp sağlığını ve kan dolaşımını iyileştiren bu meyve, aynı zamanda kanserle mücadelede de etkili olabilecek potansiyele sahip.
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