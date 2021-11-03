Kanserle mücadelede büyük ilerleme: Kan testi ile 50'den fazla kanser türüne erken tanı

ABD’de tıp alanında çalıştırmalar yapan Mayo Clinic, kan testinden kanser tespiti üzerine yeni araştırmasını yayımladı.

Araştırmaya göre, 6 bin 600 kişinin kanından alınan örnek ile 50’den fazla kanser türünün tespit edilebileceği belirtildi.

New Nation Now sitesinde yer alan habere göre, alınan kan örneği üzerinde yapılan testlerde kanser teşhisi yapılabilecek 29 sinyal tespit edildiğini açıklayan bilim insanları, yaptıkları başka bir çalışmada testin yüzde 1’den daha az yanlış tespit yaptığı vurgulandı.

Galleri adı verilen kan testini geliştiren bilim insanlarından Dr. Julia Feygin, kan testi ile pankreas, yumurtalık ve yemek borusu gibi tespit edilmesi zor, agresif ve genellikle ölümcül kanserleri yakalayabileceklerini belirtti. Feygin, "Kanserler erken tespit edilebilirse, hasta sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebiliriz" ifadelerini kullandı.