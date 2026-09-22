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Aktüel Kanserle mücadele eden 14 yaşındaki Barış, şiirlerini 'Sabır Çiçeği' kitabında topladı
Aktüel

Kanserle mücadele eden 14 yaşındaki Barış, şiirlerini 'Sabır Çiçeği' kitabında topladı

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Kanserle mücadele eden 14 yaşındaki Barış, şiirlerini 'Sabır Çiçeği' kitabında topladı

Çekmeköy'de 14 yaşındaki Barış Coşkun, kanser tedavisi sürecinde yazdığı şiirleri babasıyla derleyip ailenin imkanlarıyla 'Sabır Çiçeği' kitabında topladı.

İstanbul Çekmeköy'de yaşayan 14 yaşındaki Barış Coşkun, yaklaşık 5 yıl önce geçirdiği bir ameliyatın ardından konulan kanser teşhisiyle başlayan zorlu süreçte kaleme aldığı şiirleri "Sabır Çiçeği" adlı kitapta bir araya getirdi. Hastane odalarında geçen zorlu yılları ve yaşama tutunma hikayesini anlattığı şiirleri annesi ve babasının desteğiyle yazan Barış, kitabı babasıyla birlikte oluşturdu.

Barış'ın uzun süren tedavileri boyunca onu bir an olsun yalnız bırakmayan annesi Serpil Coşkun'a da 10 yıl önce kanser teşhisi konulmuştu. Barış, şiir yazma merakının annesinden geldiğini ifade etti.

"Kalem kitap bana yoldaş oldu"

İçine kapandığı günlerde duygularını kağıda dökerek iyileştiğini belirten Barış Coşkun, hastanede geçen süreci şu sözlerle anlattı: "Kendimi yalnız hissettiğimde kalem kitap bana yoldaş oldu. Aslında kendimi yazarak daha çok iyileştiğimi fark ettim. Babamla beraber şiirleri toplayıp 'Sabır Çiçeği' adında bir kitap oluşturduk. Bu süreçte yaşadıklarımı ve duygularımı aktardım."

Kitap, ailenin kendi imkanlarıyla çıktı

Anne Serpil Coşkun, oğlunun teşhis sürecini ve kitabın çıkış hikayesini şöyle aktardı: "Basit bir rahatsızlık sanarak gittik ancak patoloji sonucunda beklemediğimiz durumlarla karşılaştık. Barış ameliyatlar geçirdi, uzun süre yatması gerekti. İçine kapandığı dönemlerde konuşmak yerine yazmayı tercih etti. Biz de 'Bu yazdıklarımızı neden bir kitapta toplamıyoruz' diyerek bizim gibi insanlara umut ve örnek olması amacıyla kendi imkanlarımızla bu kitabı çıkardık."

Barış'ın hastane atmosferini anlattığı şiirinde şu dizeler yer alıyor: "Uzayıp gider o soğuk beyaz koridorlar, zamanın durduğu, saatlerin sustuğu yerdir. İnsan burada öğrenir hece hece her şeyi, hayatın pamuk ipliğine bağlı olduğunu derinden."

Eğitimini sağlık alanında sürdüren Barış Coşkun, doktor olarak kendisiyle aynı süreçlerden geçen hastalara şifa ve umut olmayı hedeflediğini dile getirdi.

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