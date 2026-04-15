Kanserin tedavisi bulunuyor: Peki neden şimdi?

Günümüzün vebası olarak bilinen ve kanser hasatlığından Dünyada her yıl 7,6 milyon kişi hayatını kaybediyor. Türkiye’de ise 1 yılda yaklaşık kansere bağlı yaşam kaybı sayısı 116.710 olarak belirleniyor. Bu rakamlar dünya genelinde en fazla ikinci ölüm nedeni olarak öne çıkıyor. Ancak son aylarda kansere karşı ciddi bir savaş var. Haberlerde ardı ardına geliyor.

Öncelikle bu haberlere bakalım.

ÖLÜMCÜL BEYİN KANSERİ YOK EDİLME AŞAMASINDA

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve ekibinin ölümcül bir beyin kanseri türünün tedavisinde geliştirdiği yöntem farelerde başarılı oldu. Kemoterapi ilacı ile EdU adlı kimyasalın beyne başarılı şekilde girip tümördeki hücreleri öldürdüğü, sağlıklı beyin dokusuna zarar vermediği ortaya çıktı.

Çalışmada bir kemoterapi ilacının EdU adı verilen bir kimyasal maddeyle birleştirilmesinin tedaviyi sağladığı belirlendi. Unutulmamalı ki Beyin kanseri türünde hastaların sadece yüzde 7'si teşhisten sonra 5 yıldan fazla hayatta kalabiliyor.

İlacın zaman içerisinde geliştirilerek piyasaya sürülmesi bekleniyor.

KOLON KANSERİ GENETİK MÜDEHALE İLE İYİLEŞTİRİLDİ

Bir diğer olumlu gelişme ise Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nde yaşandı. Koreli bilim insanları, kolon kanseri hücrelerini genetik müdahale ile sağlıklı hücrelere dönüştürmeyi başaran bir yöntem geliştirmeyi başardı.

Biyoloji ve Beyin Mühendisliği Bölümü’nden Profesör Kwang-Hyun Cho liderliğindeki ekip Genetik müdahale bu süreçte, herhangi bir hücresel kayıp yaşanmadan kanser tehdidi ortadan kaldırmayı sağlıyor.

Çalışmalar devam ediyor.

PANKREAS KANSERİNE ÇARE BULUNDU

Nadir görülen ve yaşama şansının az olduğu pankreas kanserinin tedavisi de bulundu. İspanyol Dr. Mariano Barbacid’in üçlü tedavi yöntemi hayvan deneylerinde tam iyileşme sağladı. Sık görülen bir kanser türü olmayan pankreas kanseri, büyük bir tehlike saçıyor. Bu kansere yakalananların çok büyük bir kısmı hayatını kaybediyor.

Peki bu gelişmeler bir anda nasıl yaşandı? Bazı araştırmacılar bunu Amerika’ya bağlıyor. Nedeni ise ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekilmesi. Keza en büyük ilaç şirketleri ABD’de bulunuyor ve bu şirketlerin büyük kar elde etmesi için kanserli hastalara ihtiyaçları var. Kemoterapi ilaçları borsadan daha fazla kazandırıyor. Bu durumda da kansere çare bulunamıyor.

ABD’NİN DSÖ’DEN AYRILMASI

26 Ocak’ta Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildiğini duyurdu. Üst düzey bir hükümet sağlık yetkilisi, “Gözlemci olarak katılma planımız yok, yeniden katılma niyetimiz de yok” demişti. Kanser tedavilerinin ABD’nin DSÖ’den çekilmesinin ardından gelmesi çoğu kişide ‘’Araştırmaları ABD mi engelliyordu?’’ sorularına yol açtı. Bu konuda bilimsel bir araştırma bulunmuyor ancak özellikle asyalı bilim dünyası ABD’nin kemoterapi ilaçları ile milyarlarca dolar kazandığına dikkat çekiyor.